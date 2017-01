Mergea, favorit să-l înlocuiască pe Sabău în lotul de Cupa Davis

Tenismanul Florin Mergea este cel mai probabil înlocuitor al lui Răzvan Sabău în lotul României pentru meciul de Cupa Davis, de la sfîrşitul acestei săptămâni, cu Coreea de Sud, din barajul pentru menţinerea în Grupa Mondială, a declarat antrenorul Florin Segărceanu. Lotul provizoriu al României pentru meciul de Cupa Davis cu Coreea de Sud, anunţat de Segărceanu săptămîna trecută, îi cuprinde pe Andrei Pavel, Victor Crivoi, Horia Tecău, Răzvan Sabău şi Petru Alexandru Luncanu. Sabău, eliminat din primul tur la BCR Open România, a renunţat la convocare, motivînd că nu se află într-o formă prea bună, motiv pentru care va fi înlocuit cu un alt jucător. "Cele mai mari şanse le are Florin Mergea, pentru că aşa am avea o variantă în plus la dublu, dar încă nu am luat o decizie. Mai intră în calcule şi Adrian Ungur. Decizia finală o vom lua joi", a declarat Florin Segărceanu. Antrenorul echipei României spune că nu s-a hotărît nici în privinţa celui de-al doilea jucător, în afară de Andrei Pavel, care va juca la simplu. "Favorit este Victor Crivoi, pentru că este cel mai bine clasat jucător, după Pavel, dintre cei convocaţi. Vom mai vedea însă pe cine vom alege, în funcţie de cum se prezintă la antrenamente şi de starea de sănătate a jucătorilor. Crivoi a acuzat o enteroviroză, dar acum se simte mai bine", a precizat Segărceanu, care a adăugat, în glumă: "Sper să nu fiu nevoit să intru eu în teren, sau căpitanul nejucător Adrian Marcu". Întîlnirea România - Coreea de Sud se va desfăşura vineri, sîmbătă şi duminică, la arenele BNR din Bucureşti.