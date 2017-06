Mergeţi la teatru? Aici aveţi programul Festivalului „Miturile Cetăţii“!

Festivalul Internaţional de Teatru ”Miturile Cetăţii”, ajuns la cea de-a doua ediţie, se va desfăşura în perioada 19 - 27 iunie, la Constanţa. Evenimentul este organizat de Teatrul de Stat, sub egida Consiliului Judeţean Constanţa. Dacă anul trecut festivalul a fost primit cu multă înţelegere, calitatea unora dintre spectacole fiind discutabilă, în acest an însă, festivalul promite peste măsură. Programul este extrem de generos. Potrivit organizatorilor, la Festivalul Internaţional de Teatru „Miturile Cetăţii” 2017 vor participa 20 de trupe din România, Italia, Franţa, Bulgaria, Coreea de Sud, SUA, Serbia şi Republica Moldova. Selecţionerul festivalului este Doru Mareş, unul dintre cei mai apreciaţi critici de teatru din România. Festivalul are două secţiuni: „Teatru antic” şi „Abordarea miturilor în texte contemporane”. Pe parcursul celor nouă zile de festival vor avea loc şi lansări de carte, conferinţe şi colocvii.

”Privim festivalul „Miturile Cetăţii” ca pe o abordare provocatoare a culturii şi a resurselor culturale. Vrem să oferim publicului constănţean, dar şi celor care ne vizitează ocazia de a aprecia adevăratele valori. În acelaşi timp, festivalul îşi propune revitalizarea vieţii culturale. Îmi doresc ca oraşul şi judeţul nostru să devină un important centru cultural. Publicul constănţean merită un act cultural de calitate!”, a declarat, probabil luat puţin de valul entuziasmului, Marius Horia Ţuţuianu, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa. Nu ştim dacă cu o a doua ediţie de festival se revitalizează, brusc, viaţa culturală a urbei, dar oricum este un început, extrem de diferit de parcursul normal şi prăfuit cu care ne-a obişnuit teatrul constănţean.

Spectacolele pot fi văzute la Teatrul de Stat Constanţa, Teatrul pentru Copii şi Tineret ”Căluţul de Mare”, la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie, Edificiul Roman cu Mozaic, în Piaţa Ovidiu şi în parcarea din vecinătatea ANR. Mai multe informaţii despre festival găsiţi pe adresa de Facebook https://www.facebook.com/Festivalul-de-Teatru-Miturile-Cetatii-324247667988335/.

PROGRAMUL FESTIVALULUI DE TEATRU “MITURILE CETĂŢII”, 19-27 IUNIE 2017, CONSTANŢA

LUNI, 19 IUNIE

Teatrul de Stat Constanța, ora 17.00: Deschiderea oficială a festivalului; lansarea volumului „Teatru, teatru și iar teatru“, dedicat actriței Ileana Ploscaru, ediție îngrijită de Constantin Paraschivescu și Irina Zlotea, Fundația Culturală „Camil Petrescu“, București 2017

Teatrul de Stat Constanța, ora 18.00: „Eutopia“, după Aristofan, regia Yannis Margaritis, Teatrul de Stat Constanța

Teatrul pentru Copii și Tineret „Căluțul de Mare“, ora 21.00: „Oedipus - cei care vor să vadă“, după Sofocle, regia Zina Choi, Compania de Teatru Nolddang, Seul, Coreea de Sud

MARȚI, 20 IUNIE

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, ora 11.00: Conferința „Contraste și contradicții în jocul actorului de azi“, susținută de Alexander Hausvater, și lansarea volumului autobiografic al regizorului, „Ce dacă“, Ed. Integral, București 2017

Teatrul de Stat Constanța, ora 18.00: „Pyramus & Thisbe 4 You“, după W. Shakespeare, regia Alexandru Dabija, Teatrul Odeon, București

Piața Ovidiu, ora 21.30: „Phédre, la dernière danse“, după Sofocle, regia Julie Desmet, Compagnie UNDERGROUND Sugar, Nogent sur Marne, Franța

MIERCURI, 21 IUNIE

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, ora 16.30: „Oleana“, după David Mamet, regia Vlad Cristache, Teatrul „Jean Bart“, Tulcea

Teatrul de Stat Constanța, ora 18.00: „How to explain the history of communsim tour“, după Matei Vișniec, regia Zoltan Balasz, Trap DoorTheaterꞋs, SUA

Piața Ovidiu, ora 21.30: „Pericle“, după W. Shakespeare, regia Nikita Milivojevic, Teatrul Municipal Sabač, Serbia

JOI, 22 IUNIE

Teatrul pentru Copii și Tineret „Căluțul de Mare“, ora 11.00: „Peter Pan“, după J.M. Barrie, regia Cristian Mitescu, Teatrul pentru Copii și Tineret „Căluțul de Mare“, Constanța

Teatrul de Stat Constanța, ora 18.00: „Visul unei nopți de vară“, după W. Shakespeare, regia Eugen Gyemant, Teatrul „Fani Tardini“, Galați

Piața Ovidiu, ora 21.30: „Falstaff“, după W. Shakespeare, regia Ion Sapdaru, Teatrul Național „Eugen Ionescu“, Chișinău, Moldova

VINERI, 23 IUNIE

Teatrul pentru Copii și Tineret „Căluțul de Mare“, ora 11.00: „Gulliver“, după Jonathan Swift, regia Radu Dinulescu, Teatrul „Regia Maria“, Oradea

Teatrul de Stat Constanța, ora 18.00: „Amphitrion 38“, după J. Giraudoux, regia Horia Suru, Teatrul Bacovia, Bacău

Piața Ovidiu, ora 21.30: „Omul din La Mancha“, după Dale Wasserman, regia Korcsmaros Gyorgy, Teatrul „Regina Maria“, Oradea

SÂMBĂTĂ, 24 IUNIE

Teatrul pentru Copii și Tineret „Căluțul de Mare“, ora 16.30: „Submarinul galben“, spectacol de Radu Dinulescu și Armand Richelet, Teatrul Municipal Baia Mare

Teatrul de Stat Constanța, ora 18.00: „Zorba grecul“, după Nikos Kazantzakis, regia Stefan Spasov, Teatrul Dramatic „Jordan Jovkov“, Dobrici, Bulgaria

Piața Ovidiu, ora 21.30: „ZorbaꞋs Dionysos“, după N. Kazantzakis, regia Marcel Țop, Teatrul Municipal Baia Mare

DUMINICĂ, 25 IUNIE

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, ora 11.00: Colocviul „Ovidiu 2.000 de ani pontici“

Teatrul de Stat Constanța, ora 18.00: „Vivaldi și anotimpurile“, spectacol de Gigi Căciuleanu, Teatrul Național Târgu Mureș, Trupa „Liviu Rebreanu“

Edificiul Roman cu Mozaic - Piața Ovidiu, ora 21.30: „Metamorphosis“, după Ovidiu, regia Fabio Tolledi, Astràgali Teatro - Eufonia, Lecce, Italia

LUNI, 26 IUNIE

Teatrul pentru Copii și Tineret „Căluțul de Mare“, ora 16.30: „Ovidiu“, recital Emil Boroghină, regia Alina Hiristea, coproducție Teatrul Național Craiova și Teatrul de Stat Constanța

Teatrul de Stat Constanța, ora 18.00: „Furtuna“, după W. Shakespeare, regia Szabo K. István, Teatrul „Tony Bulandra“, Târgoviște

Port Tomis, Poarta 1, ora 21.30: „Metamorfoze“, după Ovidiu, regia Silviu Purcărete, Teatrul Național „Radu Stanca“, Sibiu

MARȚI, 27 IUNIE

Teatrul de Stat Constanța, ora 18.00: „N-ai tu treabă!“, după I. Creangă, regia Alexandru Dabija, Teatrul Act, București

Port Tomis, Poarta 1, ora 21.30: „Metamorfoze“, după Ovidiu, regia Silviu Purcărete, Teatrul Național „Radu Stanca“, Sibiu