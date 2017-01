„Merit să fiu condamnat!”

Tribunalul Constanţa a continuat judecata lui Mihai Micliuc, de 33 ani, cu audierea a trei martori prezenţi ieri în faţa instanţei. Tînărul este acuzat că şi-a ucis fratele cu 18 lovituri de cuţit, faptă pe care nu a negat-o niciodată. Judecătorul a audiat-o pe fosta lui concubină, Sofica Grigore, care a povestit cum Mihai şi Nicolae Micliuc s-au luat la ceartă, în toiul nopţii, după ce au băut împreună. „Mihai voia să doarmă că mergea a doua zi la serviciu, iar Nicolae nu a vrut să dea muzica mai încet. S-au certat în holul casei, iar eu am mers în cameră şi m-am uitat la televizor. Nu am auzit ţipete, dar cînd Mihai a venit în cameră şi a luat telefonul mobil, mi-a spus că l-a omorît pe fratele lui. Am ieşit şi l-am văzut pe acesta întins pe jos, într-o baltă de sînge şi cu un cuţit înfipt în obraz”, a declarat fosta concubină a lui Mihai Micliuc. Instanţa a mai ascultat şi depoziţiile a două vecine. „Îl ştiu pe Mihai de cînd era mic, era foarte liniştit, niciodată nu a provocat scandal. Dumnezeu să mă ierte, dar fratele lui a fost sub orice critică, a provocat numeroase scandaluri, a spart geamurile casei părinţilor. Chiar şi pe mine m-a ameninţat că mă omoară şi îmi dă foc la casă!”, a afirmat Liliana Secu. Altă vecină a susţinut că îi era frică de Nicolae Micliuc, care se îmbăta des şi devenea violent. Reamintim că, în noaptea de 29 spre 30 aprilie 2008, cei doi fraţi au petrecut toată seara la un grătar scăldat din plin cu băuturi alcoolice. Totul s-a petrecut în curtea casei în care locuiesc împreună cu mama lor, din Negru Vodă. Tragedia a avut loc după miezul nopţii, cînd Mihai a vrut să se culce şi l-a rugat pe Nicolae să dea muzica mai încet. Acesta a refuzat şi cei doi s-au încăierat. La un moment dat, Mihai Micliuc a pus mîna pe un cuţit de bucătărie şi şi-a înjunghiat fratele. Orbit de furie şi cu mintea înceţoşată de alcool, bărbatul a înfipt cuţitul în trupul fratelui său de 18 ori, pînă cînd a obosit, aşa cum le-a declarat anchetatorilor. Cînd şi-a văzut fratele zăcînd fără suflare într-o baltă de sînge, Mihai Micliuc s-a autodenunţat. Ajunşi la domiciliul celor doi fraţi, criminaliştii au găsit toţi pereţii stropiţi de sînge şi semne ale unei lupte pe viaţă şi pe moarte. În timpul luptei cu fratele său, Mihai Micliuc s-a tăiat la mîna dreaptă, rănile necesitînd îngrijiri medicale. El a fost arestat preventiv şi acuzat de omor calificat. Procurorul de şedinţă a cerut condamnarea lui Mihai Micliuc la o pedeaspă cu închisoarea, motivînd că dovezile împotriva lui sînt clare şi fapta lui prezintă pericol social. La rîndul lui, avocatul a rugat instanţa ca, atunci cînd va da o sentinţă, să ţină seama că Mihai Micliuc a fost provocat de fratele său şi comportamentul lui Nicolae Micliuc din trecut l-a determinat pe Mihai să comită crima. „E adevărat că nu avem dreptul să face pe justiţiarii şi să luam viaţa unei persoane, însă totul s-a datorat stării de provocare a inculpatului!”, a pledat avocatul. Mihai Micliuc a cerut instanţei să îl trimită la închisoare ca să plătească pentru ceea ce a făcut. „Merit să fiu condamnat!”, a fost ultima dorinţă a lui Mihai Micliuc.