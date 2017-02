Merkel afirmă că susține în continuare soluția coexistenţei statelor israelian şi palestinian

Cancelarul german Angela Merkel a declarat sâmbătă că susține în continuare soluţia de pace care ar consta în coexistenţa a două state, israelian şi palestinian, după ce preşedintele Donald Trump s-a declarat favorabil oricărei opţiuni viabile, relatează The Associated Press. "Cred că trebuie să continuăm pe calea soluției cu două state. Nu văd nicio altă posibilitate pentru procesul de pace", a declarat Angela Merkel în cadrul unui mesaj video postat sâmbătă. Cancelarul german urmează să întreprindă o vizită în Egipt, pe data de 2 martie, unde va discuta această chestiune cu președintele Abdel-Fattah el-Sissi. Întrebat recent dacă preferă soluţia coexistenţei a două state, israelian şi palestinian, sau dacă are în vedere alte opţiuni, președintele american Donald Trump a răspuns: "Sunt mulţumit cu cea care le place lor cel mai mult. (...) Analizez soluţia a două state, a unui stat, aş vrea-o pe cea pe care o doresc părţile ..., eu pot trăi cu oricare dintre ele".

Autoritatea Palestiniană vrea crearea unui stat palestinian în Cisiordania şi Fâşia Gaza, cu capitala la Ierusalimul de Est. Una dintre probleme este că Israelul deţine controlul asupra întregului oraş Ierusalim pe care îl consideră capitală indivizibilă; în plus, în Cisiordania există numeroase colonii evreieşti la care Israelul nu pare să vrea să renunţe.