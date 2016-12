Merkel îşi reafirmă fermitatea faţă de ţările în criză

Cancelarul german, Angela Merkel, şi-a reafirmat, duminică, fermitatea faţă de ţările Zonei Euro care cer ajutoare UE, după ultimul summit european de la sfârşitul lunii iunie, unde păruse că cedează teren în faţa Italiei şi Spaniei. Ea a reafirmat, de asemenea, responsabilitatea statelor înseşi când ajutorul este destinat doar sectorului bancar, aşa cum este cazul Spaniei, în prezent.

Deputaţii germani trebuie să-şi exprime poziţia, în 19 iulie, în cursul unei sesiuni extraordinare, despre ajutorul european maxim de 100 de miliarde de euro acordat Spaniei, pentru a-şi recapitaliza băncile aflate în suferinţă. Angela Merkel va trebui fără îndoială să se confrunte cu câteva dezertări din rândurile susţinătorilor săi, în cursul votului şi să calculeze voturile opoziţiei social-democrate şi verzi, dar va avea majoritatea de care are nevoie, a asigurat ea. ”De când am fost aleasă cancelar, am avut întotdeauna majoritatea mea. Când voturile majorităţii mele erau necesare, le-am obţinut”, a declarat Angela Merkel, contrazicând opoziţia, care o consideră slăbită, dacă nu reuşeşte să obţină majoritatea simplă necesară pentru acest scrutin doar cu voturile din tabăra sa. Merkel a invitat şi Grecia să respecte acordurile încheiate cu troika creditorilor (UE, FMI, BCE). În general, ea a invitat Europa ”să fie mai constrângătoare, ca să nu se poată încălca pur şi simplu reguli stabilite împreună”. Cancelarul a confirmat, de asemenea, că va candida pentru un al treilea mandat în cursul alegerilor legislative din toamna anului 2013. ”Simt încă plăcerea de a face această muncă”, a spus Angela Merkel.

DECIZIE ÎN SEPTEMBRIE Curtea Constituţională a Germaniei va anunţa, pe 12 septembrie, o primă decizie referitoare la Mecanismul European de Stabilitate şi la pactul bugetar european, informează un comunicat emis ieri de instituţia de la Karlsruhe. Aceasta a început, pe 10 iulie, examinarea a şase plângeri formulate de deputaţi ai stângii radicale Die Linke, de un ales conservator şi de o asociaţie cetăţenească, vizând blocarea ratificării MES şi a pactului bugetar. Şeful Eurogrupului, miniştrii de Finanţe din Zona Euro, Jean-Claude Juncker, dornic ca MES să devină operaţional cât mai curând, a declarat deja că perspectiva anunţării deciziei Curţii germane de-abia în septembrie nu ajută cu adevărat. Liderul Eurogrup a mai declarat că președintele UE ar trebuie ales direct de cetățeni și că ar fi nevoie de un ministru de Finanțe la nivel european. Pentru început, Juncker propune ca o singură persoană să conducă și Comisia Europeană și Consiliul European.

INFLAŢIE ÎN CREŞTERE Rată anuală a inflaţiei în luna iunie 2012 a urcat în UE la 2,6% (de la 2,5% în mai) şi s-a menţinut stabilă în Zona Euro, la 2,4%, conform datelor revizuite publicate ieri de Oficiul European de Statistică (Eurostat). Este pentru a 19-a lună consecutiv când rata inflaţiei în Zona Euro este peste ţinta avută în vedere de Banca Centrală Europeană (BCE), care vrea să menţină creşterea preţurilor sub dar în apropiere de două procente. În luna iunie 2012, ţările cu cea mai ridicată rată anuală a inflaţiei au fost Ungaria (5,6%), Estonia şi Malta (ambele cu 4,4%). La polul opus se situează Suedia (0,9%), Grecia (1%) şi Bulgaria (1,6%). România se situează atât sub media din UE, cât şi sub media din Zona Euro, cu o rată anuală a inflaţiei de 2,2%, potrivit Eurostat. Comparativ cu luna mai 2012, rata anuală a inflaţiei a scăzut în opt state membre (inclusiv în România), a rămas stabilă în opt ţări şi a crescut în 10. Cea mai redusă creştere medie a preţurilor pe total în ultimele 12 luni s-a înregistrat în Suedia (1,1%), Irlanda (1,6%) şi Grecia (1,9%) iar cea mai ridicată, în Estonia şi Ungaria (ambele cu 4,7%) şi Slovacia (4,1%).