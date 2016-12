Meryl Streep a donat un milion de dolari unui teatru

Actriţa americană Meryl Streep a donat celebrului Teatru Public din New York suma de un milion de dolari, în semn de omagiu adus fondatorului instituţiei, Joe Papp şi producătoarei şi regizoarei Nora Ephron. Legendara actriţă americană şi-a făcut debutul pe Broadway, în piesa ”Trelawny of the Wells”, montată pe scena acestui teatru în anul 1975 şi a fost sprijinită de impresarul Joe Papp, care a înfiinţat Teatrul Public în anul 1954.

Meryl Streep a câştigat, în acest an, premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol principal, pentru interpretarea fostului premier britanic Margaret Thatcher, în filmul ”The Iron Lady / Doamna de Fier”. Acesta a fost cel de-al treilea Oscar câştigat Meryl Streep, după cele care i-au recompensat prestaţiile din ”Kramer contra Kramer” şi ”Sophie’s Choice / Alegerea Sophiei”. Meryl Streep are, în total, 17 nominalizări la Oscar.