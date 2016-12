Meryl Streep o va interpreta pe Maria Callas într-un lungmetraj TV

Actriţa americană Meryl Streep o va interpreta pe Maria Callas într-un lungmetraj de televiziune. Meryl Streep, în vârstă de 64 de ani, o va interpreta pe Maria Callas în "Master Class", un lungmetraj ce va fi produs de televiziunea HBO pe baza piesei de teatru omonime scrise de Terrence McNally despre perioada în care celebra cântăreaţă de operă preda cursuri muzicale elevilor de la o şcoală de elită americană, Juilliard, în 1971. Potrivit publicaţiei New York Post, cineastul Mike Nichols, care a colaborat în trecut cu Meryl Streep la câteva filme celebre, precum "Silkwood", "Dragoste frântă/ Heartburn", "Salutări din Hollywood/ Postcards From the Edge" şi "Îngeri în America/ Angels in America", va regiza acest lungmetraj. Filmările vor debuta în luna ianuarie, după ce actriţa americană va termina de filmat pentru pelicula "Ricky and the Flash". În acel film, Meryl Streep joacă o mamă sexagenară pasionată de rock'n'roll, care îşi urmăreşte idealurile cu preţul pierderii familiei. Pentru acest rol, vedeta americană a luat lecţii de chitară de la legendarul Neil Young. În piesa de teatru "Master Class", care a avut debutul pe Broadway în 1995, personajul central (Maria Callas, n.r.) face dezvăluiri despre cariera şi viaţa ei personală, inclusiv despre momentul în care a fost părăsită de miliardarul Aristotel Onassis pentru Jacqueline Kennedy.