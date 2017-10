Meryl Streep, prea urâtă ca să joace în „King Kong“?

Cine nu a auzit de Meryl Streep? Pe numele său real Mary Louise Streep, deţine recordul pentru cele mai multe nominalizări ale unui artist la Premiile Oscar, şi asta nu pentru aspectul său fizic. Ea a povestit chiar că, în anii ’70, a fost respinsă la audiţiile pentru filmul „King Kong” pe motiv că era „prea urâtă” pentru gusturile producătorului Dino De Laurentiis. „Fiul lui mă văzuse într-o piesă de teatru. Aşa că m-am dus la etajul 33 al Gulf and Western Building (din New York - n.r.), avea un birou uimitor, cu panoramă asupra întregului Manhattan. Am intrat, iar fiul lui era foarte încântat că adusese această actriţă nouă. Iar tatăl i-a spus fiului - în italiană, iar eu înţeleg italiana - Che brutta! De ce mi-ai adus urâțenia asta?”. „Păi, îmi pare rău că nu sunt suficient de frumoasă ca să joc în King Kong!”, i-a replicat pe loc actriţa.