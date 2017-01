Mesaj către tânăra generaţie

Pavilionul Expoziţional din Constanţa a găzduit, ieri, deschiderea oficială a celei de-a doua ediţii a Şcolii de vară a Consiliului Naţional al Elevilor (CNE). Manifestarea, organizată de Ministerul Educaţiei, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, şi de Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa, face parte din proiectul „Consiliul Naţional al Elevilor - Factor al democratismului educaţional”. Proiectul se adresează elevilor care fac parte din consiliile judeţene ale elevilor şi presupune participarea acestora la Şcoala de vară, în urma derulării la nivelul judeţelor de care aparţin a unor proiecte comunitare, de voluntariat, de exersare a spiritului civic etc. Potrivit preşedintelui CNE, Andrei Petre, la ediţia din acest an a Şcolii de vară, care se desfăşoară până pe 25 august, la Centrul de agrement „New Paradise” din Eforie Sud, participă 100 de elevi din 28 de judeţe ale ţării. Prezent la deschiderea manifestării, inspectorul şcolar general din cadrul ISJ, prof. dr. Răducu Popescu, a declarat că instituţia pe care o reprezintă are ca preocupare asigurarea de condiţii pentru ca toţi elevii să poată acumula un nivel cât mai mare de cunoştinţe şi să-şi poată forma o scară a valorilor influenţată de modele pozitive pentru societate, astfel încât pe viitor să devină membri de încredere ai comunităţii. Festivitatea de ieri s-a bucurat şi de prezenţa ministrului Educaţiei, Ecaterina Andronescu, care i-a „avertizat” pe elevii prezenţi că nu vor scăpa niciodată de şcoală. „Nu scăpăm niciodată de şcoală, pentru că aceasta are mai multe componenţe. Este vorba, în primul rând, de şcoala de acasă, care reprezintă fundaţia pe care se dezvoltă personalitatea unui om, şcoala de la şcoală şi şcoala vieţii. Evenimentul pe care îl inaugurăm acum intră în categoria şcolii vieţii, pentru că aveţi ocazia să învăţaţi atât de la persoanele invitate să ţină cursurile acestei şcoli, cât şi de la colegii voştri”, a spus ministrul Andronescu. La manifestare a fost prezent şi preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism din România, totodată şi preşedintele Asociaţiei Litoral - Delta Dunării, Corina Martin, care i-a îndemnat pe elevi să fie încrezători în propriile forţe. „Mesajul meu pentru voi este: Putem să reuşim! Da, putem! Nu trebuie să vă lăsaţi descurajaţi, trebuie să faceţi tot ce vă stă în putinţă pentru a reuşi ceea ce v-aţi propus”, a spus Corina Martin.