Căpitanii celor patru echipe naţionale calificate în semifinalele Campionatului European, Germania, Turcia, Spania şi Rusia, transmit un mesaj contra rasismului şi pentru egalitate, direct de pe teren, înaintea fiecărui meci. Această acţiune a fost iniţiată de organizaţia Football Against Racism in Europe (FARE), în parteneriat cu UEFA. Mijlocaşul german Michael Ballack şi portarul turc Ruştu Recber s-au adresat deja suporterilor, aseară, la Basel, cu ocazia semifinalei Germania - Turcia, iar goalkeeprul spaniol Iker Casillas şi mijlocaşul rus Serghei Semak vor vorbi suporterilor, în această seară, la Viena, la partida Spania - Rusia, după intonarea imnurilor naţionale. Înaintea celor două meciuri, echipele arborează două bannere uriaşe, inscripţionate cu mesajul “Uniţi împotriva rasismului”, iar suporterii vor agita steguleţe pe care scrie “Nu rasismului”. Preşedintele UEFA, Michel Platini, a salutat această iniţiativă. “Campania Uniţi împotriva Rasismului are drept scop să demonstreze că respectăm diversitatea. Vrem să ne asigurăm că toate competiţiile majore de fotbal se derulează într-un climat armonios şi respectuos”, a declarat Platini.