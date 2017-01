Mesaj de Crăciun: Edward Snowden cere încetarea monitorizării masive a comunicaţiilor

Fostul consultant al Agenţiei americane pentru Securitatea Naţională (NSA), Edward Snowden, a transmis un mesaj alternativ de Crăciun, cerând încetarea activităţilor masive de supraveghere a comunicaţiilor. Discursul transfugului refugiat în Rusia a fost difuzat de postul britanic Channel 4 ca alternativă la mesajul tradiţional de Crăciun al reginei Elisabeta a II-a. „Un copil născut astăzi nu va mai avea nicio concepţie de protejare a vieţii private. Nu va şti niciodată ce înseamnă un moment privat, un gând neînregistrat”, a afirmat Edward Snowden, în vârstă de 30 de ani, care a primit azil politic temporar în Rusia după ce a dezvăluit informaţii secrete despre programele americane de monitorizare a comunicaţiilor. Acesta a făcut referire la George Orwell, explicând că tehnicile de supraveghere descrise de acesta erau nimic comparativ cu ce există în prezent.

În urmă cu câteva zile, Edward Snowden aprecia, într-un interviu, că misiunea sa a fost deja îndeplinită, în contextul în care informaţiile secrete pe care le-a dezvăluit au condus la reconfigurarea politicilor americane de spionaj. „Din punctul meu de vedere, misiunea a fost deja îndeplinită. Am câştigat deja”, a declarat Snowden într-un interviu acordat ziarului „The Washington Post”. Transfugul a exprimat satisfacţie pentru faptul că presa a putut dezvălui informaţii despre modul în care agenţiile de spionaj americane interceptează telefoanele şi datele online. „Imediat ce am văzut că jurnaliştii pot munci, tot ceea ce am încercat să fac s-a confirmat. Obiectivul meu nu este schimbarea societăţii. Ci vreau să ofer societăţii şansa de a stabili dacă se poate schimba singură”, conchidea acesta.

Preşedintele SUA, Barack Obama, a sugerat că are în vedere unele schimbări pentru a ajunge la o stare de echilibru între securitatea cetăţenilor şi protejarea datelor private.