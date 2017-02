MESAJ PENTRU IUBITA MEA

4 luni. Pentru alţii simple zile, pentru mine clipe pline de fericire. 4 luni în care am râs, am plâns, am sperat, am visat, am trăit. 4 luni alături de tine mi-au redat încrederea în mine, m-au învăţat cum este să iubeşti cu adevărat, mi-au arătat că există şi speranţă. Eram un visător, un copil. Credeam că ştiu să iubesc. Până să te întâlnesc, m-am minţit singur. Am fost precum o pasăre călătoare, care iarna pleacă, vara se întoarce... Tu m-ai făcut să ajung la destinaţie. Mi-ai arătat că aici trebuie să rămân...

Alături de tine! Iubirea purtată altor persoane înaintea ta a fost, pare-se, o iluzie. Tu eşti realitatea iubirii. Tu eşti adevăratul sens al vieţii mele. Te supăr, greşesc, știu... Dar niciodată nu o fac intenţionat, iar niciodată nu ţi-aş face vreun rău. Te iubesc prea mult ca să îmi mai pese de lumea din jurul meu. Am ajuns să mă gândesc mai mult la tine, decât la sensul vieţii mele.

Dacă ţigara era cel mai mare drog al meu, tu i-ai luat locul. Frumuseţea ta interioară şi exterioară îmi ia minţile clipă de clipă, clipă de clipă te-aş vrea în preajma mea. Am atâta iubire de oferit. Lasă-mă să ţi-o ofer. Aş fi dispus să ajung şi la capătul lumii ca să îţi demonstrez dragostea mea faţă de tine. Tu meriţi tot şi îţi pot oferi asta. Nu sunt bogat, dar am o inimă mare şi plină de iubire. Toată este pentru tine. De nu ai fi fost tu, aş fi fost un om simplu. Tu m-ai făcut special. Tu mi-ai adus bucuria de a trăi. Tu mi-ai arătat adevărata realitate a iubirii. Te iubesc enorm şi aş fi în stare să calc pe cadavre pentru dragostea ta. Eşti minunată, femeie. Eşti specială. Mă simt atât de special alături de tine. Tu aduci soarele atunci când norii negri îmi întunecă viaţa. Îmi dai puterea de a merge cu fruntea sus în viaţă şi de a trece cu zâmbetul pe buze peste problemele de zi cu zi.

Eşti specială, femeie. Eşti atât de specială...

Îţi mulțumesc din suflet, Mihaela, că exişti. Te iubesc enorm şi SPER CĂ ACUM SE VEDE!