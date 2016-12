Mesaj pentru pacienții cu hepatită C

Bolnavii cu hepatită C din România sunt în continuare în așteptarea tratamentelor salvatoare aproape 100%. Pentru mulți, tratamentul interferon free este ultima speranță, așa că numărătoarea inversă a început. Reprezentanții asociațiilor de pacienți încearcă să-i sprijine, însă totul depinde, cel puțin deocamdată, de autorități. De altfel, oficialii din Sănătate au promis că, în curând, și pacienții din România vor avea posibilitatea să se trateze similar bolnavilor din alte țări. Pentru a sensibiliza și pentru a arăta necesitatea introducerii tratamentelor vitale, bolnavii au ieșit și în stradă, însă efectul se lasă așteptat. ”A trecut deja mai bine de o săptămână de la protestul nostru care s-a dorit un semnal de alarmă pentru situația gravă a pacienților cu hepatită, în special pentru cei cu virusul C. Accesul la cele mai noi terapii este o dorință pentru care cred că trebuie să luptăm și mai mult. Sunt încă dezamăgită de prezența noastră din stradă de la acel moment, luni, 8 iunie, și nu doar eu simt asta, ci și cei care au fost solidari cu noi”, este mesajul postat pe pagina de socializare a asociației de către președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Hepatice (APAH) din România, Marinela Debu. Tot în mesajul postat public, ea îi susține pe cei care doresc să procedeze similar bolnavilor de cancer, respectiv să acționeze în judecată statul român, procese câștigate cu succes de pacienți. Mulți, însă, până la verdictul instanței, au murit. ”Repet ceea ce am spus și atunci: avocatul este același, important este ce decide fiecare să facă. Îmi doresc ca în această vară să aud că primii pacienți cu hepatită C intră deja pe un tratament la care au sperat atât de mult, să vedem primele vieți salvate. Dar mă tem sincer de noi scuze și amânări. Dacă dorim ca pentru unii dintre cei de aici să nu fie prea târziu, trebuie să ne asumăm să fim mai uniți și să avem mai mult curaj”, se încheie mesajul președintelui APAH. În țara noastră, sunt aproximativ 7.000 de bolnavi care așteaptă tratamentul interferon free, cu mult mai puține reacții adverse și salvator aproape 100%. Printre ei sunt și pacienți constănțeni. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), dr. Vasile Ciurchea, a precizat, nu demult, că primele contracte dintre CNAS şi producători, pentru terapia fără interferon, ar putea fi semnate la sfârşitul lui iunie.