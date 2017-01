Mesaj viral al unui polițist: „Meseria mea e să-ți apăr curul, nu să ți-l pup“

După ce Marian Godină a ajuns celebru în toată țara datorită talentului său de a povesti cu umor întâmplările de zi cu zi de la serviciu, iată că un alt polițist de la Rutieră devine cunoscut peste noapte. Este vorba despre polițistul Sorin Mihai Bărbieru, din Piatra Neamț, care activează în cadrul Brigăzii Rutiere. Acesta a postat pe data de 28 iulie, pe Facebook, o fotografie cu un mesaj dur la adresa celor ce încearcă să intimideze agenții de poliție cu pilele pe care susțin că le au. În imaginea respectivă, Sorin Mihai Bărbieru apare îmbrăcat cu un tricou pe care scrie "Meseria mea e să-ți apăr curul, nu să ți-l pup, indiferent cine ești tu sau tac'tu". În scurt timp, postarea polițistului a primit aproape 13.000 de share-uri pe rețeaua de socializare. Ulterior, Sorin Mihai Bărbieru a postat o nouă fotografie în care purta un tricou cu un alt mesaj: "Sunt poliţist şi da, sunt dur / Tu vrei să mă jigneşti şi îmi dai şpagă Ia fiece bancnotă şi ţi-o bagă'n cur / Acolo-i locul ei, măi dragă“...

Polițistul nu a rămas indiferent la valul de simpatie care l-a înconjurat instantaneu după cele două postări și, pe data de 30 iulie, le-a adresat celor ce i-au trimis cereri de prietenie un mesaj. "Dragii mei prieteni. Am intrat de dimineață pe FB și am văzut peste 2.300 de cereri noi, începând de ieri. VĂ MULȚUMESC și mă înclin în fața voastră. Din nou, nu am cuvinte să îmi exprim fericirea de a vă avea ca prieteni. Am răspuns tuturor cererilor, cu plăcere, dar, din păcate, când am vrut să trimit pe Messenger, am constatat că FB m-a blocat. De aceea, cer scuze celor care nu ați primit niciun rând de la mine: nu e vina mea. Pe de altă parte, încerc să răspund tuturor celor care îmi scriu. Uneori sunteți mulți și pe unii nu îi văd: vă rog să mă scuzați, nu o fac din răutate", a scris polițistul.