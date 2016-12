Mesaje pentru viitor

Cu ocazia târgurilor mondiale desfăşurate la New York, în anii 1939 şi 1964, compania Westinghouse Electric a pregătit două capsule ale timpului, programate să fie desigilate în anul 6939. Deşi recipientele îngropate de gigantul american nu au fost primele capsule ale timpului realizate, Capsula I a fost cea dintâi care a purtat această denumire, iar Westinghouse a fost prima companie care a adoptat o abordare ştiinţifică, sigilând conţinutul recipientelor în aşa fel încât să reziste timp de 5.000 de ani, până la redescoperirea lor.

Târgul din 1939, care a avut loc loc în parcul Flushing Meadows din New York, amenajat special pentru această ocazie, a fost prima expoziţie internaţională axată pe viitor, având sloganul „Dawn of a New Day“, în traducere „Zorii unei noi zile“. Cu această ocazie, compania Westinghouse Electric, cunoscută pentru invenţiile şi inovaţiile din epocă, a pregătit o capsulă a timpului, cu scopul de a oferi o imagine de ansamblu asupra modului de viaţă din secolul XX şi de a le uşura munca arheologilor, antropologilor sau a istoricilor din viitor. O a doua capsulă a fost îngropată 25 de ani mai târziu, în 1964, cu ocazia următorului târg mondial de la New York. Ambele urmează să fie deschise la 5.000 de ani de la sigilarea primeia, în 6939. Cele două recipiente, în formă de glonţ, măsoară 2,29 metri în lungime şi au un diametru de 21 de centimetri. Capsula I cântăreşte în jur de 363 de kilograme, în timp ce a doua este de două ori mai uşoară. Prima a fost realizată dintr-un aliaj neferos care conţine cupru în proporţie de 99,4%, crom - 0,5% şi argint - 0,1%, ca să reziste la coroziune timp de mai multe milenii.

Capsula II este făcută din Kromarc 55, un oţel inoxidabil care conţine fier - 52,6%, nichel - 21,24%, crom - 15,4%, mangan - 8,2%, molibden - 2,15%, silicon - 0,22%, carbon - 0,05%, fosfor, - 0,013% şi sulf - 0,012%. Obiectele sigilate în cele două recipiente sunt protejate de câte o anvelopă din sticlă în care au fost pompate azot, respectiv argon. Capsula I conţine 35 de obiecte de zi cu zi, 75 de feluri de textile şi materiale, documente înregistrate pe microfilm şi un jurnal de ştiri de 15 minute. Printre obiectele sigilate în prima capsulă se află un pachet de ţigări Camel, o pereche de ochelari, un ceas deşteptător sau monede şi bancnote americane. Printre documentele înregistrate pe microfilm se regăsesc un dicţionar, un almanah, tablouri celebre şi alte imagini reprezentând arta contemporană şi mesaje redactate de personalităţile vremii, ca Albert Einstein sau Thomas Mann. Capsula conţine şi un mic microscop pentru citit, instrucţiuni pentru realizarea unui microscop de dimensiuni mari, dar şi explicaţii detaliate însoţite de ilustraţii privind sunetele şi cuvintele din limba engleză, în caz că persoanele din viitor nu ar înţelege limbajul actual.

Capsula II conţine obiecte grupate în cinci mari categorii: produse de uz comun, energie atomică, dezvoltări ştiinţifice, spaţiul cosmic şi diverse. Ultima categorie include înregistrări ale unor voci, sunete şi melodii celebre şi peste 50.000 de pagini de informaţii pe microfilm de 16 mm. Printre obiectele de zi cu zi se află lentile de contact, detergent, o periuţă de dinţi electrică, un pachet de ţigări cu filtru, lentile de contact sau o cameră de fotografiat automată. În categoria descoperirilor ştiinţifice se regăsesc antibiotice, fibre sintetice, apă de mare desalinizată, un magnet permanent şi pastile anticoncepţionale. Ambele recipiente conţin seminţe ale diferitelor plante folosite în agricultură.

Cele două capsule sunt îngropate la o distanţă de trei metri una de cealaltă, în parcul Flushing Meadows din New York, la o adâncime de 15 metri. Poziţia acestora este marcată de un monument de granit de şapte tone. Deşi au fost realizate cu ocazia târgurilor mondiale din oraşul american, recipientele nu au fost îngropate în ziua deschiderii expoziţiilor. Capsula I a fost sigilată pe 23 septembrie 1938, în ziua echinocţiului de toamnă, iar Capsula II a fost adaugată pe 16 octombrie 1965, în ultima zi a târgului.