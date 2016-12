Mesajele de tip spam, în scădere cu 50%

Mesajele de tip spam au scăzut anul trecut cu 50% şi s-au observat îmbunătăţiri în ceea ce priveşte vulnerabilităţile de securitate din partea furnizorilor de aplicaţii software, însă au sporit atacurile de tip phishing, potrivit studiului \"IBM X-Force 2011 Tendinţe şi Riscuri\". Potrivit studiului, s-au înregistrat îmbunătăţiri semnificative în domenii privind securitatea pe internet, precum reducerea vulnerabilităţilor aplicaţiilor, codurilor de tip exploit şi a mesajelor spam. Raportul sugerează că atacatorii \"sunt forţaţi să îşi revizuiască tacticile, ameninţând breşe de securitate IT de nişă şi tehnologii emergente, precum reţele sociale şi dispozitive mobile\". \"Doar 36% dintre vulnerabilităţile software au rămas nerezolvate în 2011 comparativ cu 43% în 2010. De asemenea, s-a înregistrat o calitate mai bună a codurilor aplicaţiilor software, înregistrându-se mai puţin de jumătate din vulnerabilităţile existente în urmă cu patru ani în cazul aplicaţiilor web\", potrivit studiului. Totodată, raportul evidenţiază o creştere a tendinţelor emergente de atac printre care se numără exploatarea vulnerabilitatilor sistemelor mobile, spargerea automată a parolelor şi creşterea atacurilor de tip phishing. \"Creşterea atacurilor de tip \"automated shell command injection\" împotriva serverelor web poate fi răspunsul la eforturile de a opri alte tipuri de vulnerabilităţi în cazul aplicaţiilor web\", se menţionează în studiu. \"În 2011, am observat progrese semnificative în lupta împotriva atacurilor datorită eforturilor industriei IT de a îmbunătăţi calitatea aplicaţiilor software. De aceea, atacatorii continuă să îşi evolueze tehnicile pentru a găsi noi metode ilegale de a pătrunde în reţelele organizaţiilor. Pe măsură ce atacatorii profită de pe urma infracţionalităţii cibernetice, organizaţiile trebuie să prioritizeze rezolvarea vulnerabilităţilor\", a precizat Tom Cross, manager Threat Intelligence and Strategy, IBM X-Force. Raportul adună rezultate din numeroase surse de informaţii, printre care se numără baza sa de date de peste 50.000 de vulnerabilităţi de securitate, crawlerul Global Web şi colecţionari de mesaje spam, dar şi monitorizarea în timp real a 13 miliarde de evenimente de securitate în fiecare zi pentru aproape 4.000 de clienţi din peste 130 de ţări.