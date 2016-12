Mesajul candidaților PNL Constanța: „Ieșiți la vot dacă vreți schimbarea!“

11:03:55 / 10 Decembrie 2016

APRECIEM EFORTUL PNL DAR . . . . .

Sa nu mai vorbim de schimbare ci sa o facem spune dl Muhscina viitorul primar al Constantei . De ce nu ar fi vorba de dl Chitac care a obtinut un rezultat bun candidand pentru primarie , nu intelegem . Oricum este prea devreme sa vorbesti despre vrabia de pe gard cand tu nu ai inca o cioara in mana . Si cum vine asta , hai sa nu mai dam vina pe altii . cand toata campania s-a bazat pe acuzatii la adresa PSD ? Dna Varga se dovedeste mai abila si mai subtila invitand cetatenii sa iasa din casa , dar sa mearga spre dreapta nu spre stanga pentru a nu ramane blocati de PSD . Dna Varga este apta sa conduca circulatia in Constanta . Cum sa ne deplasam cand politicianismul romanesc are sens unic ? Nici la dreapta nici la stanga . Dar nici inainte ci pardon invers . Si mai e o problema , in politica nu este suficient sa fii bine pregatit profesional ( cu exceptia avocatilor care pot fi si mitropoliti ) Politica este o profesie grea care cerer o indelungata pregatire , aptitudini speciale si spirit de sacrificiu . Faptele dovedesc ca de cele mai multe ori , un mare specialist intr-o profesie se dovedeste analfabet in politica . In sfarsit , dl Chitac este ferm ca orice militar si stabileste ca trebuie sa schimbam ideile si oamenii . Afirmatia ne duce cu gandul la dorinta unora care au vrut de-a lungul istoriei sa realizeze omul de tip nou . Incepand cu Platon , pana in zilele noastre , s-a demonstrat ca doctrinele , ideologiile si filozofiile se schimba necontenit si nu intotdeauna in bine . Cat de convins este dl Chitac si cati oameni noi a reusit PNL sa creeze , vom vedea dupa afisarea rezultatelor alegerilor . Mai retinem spusele dlui Hutuca referitoare la schimbarea clasei politice . Da , va avea loc o schimbare , dar in sensul , scoala-te tu , ca sa ma asez eu . Este o naivitate ca in present si in viitorul indepartat se va produce o schimbare fundamentala a clasei politice . De ce , nu mai este cazul sa o demonstram . In concluzie , sa mergem la vot , dar cu mare grija la directive , tinand cont ca exista mai multe directii : inainte , inapoi , la dreapta , la stanga , in sus si jos . toate reprezentand dileme , pe care unii le rezolva simplu, stand pe loc , adica acasa .