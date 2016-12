Mesajul lui Klose pentru Ronaldo

Atacantul german Miroslav Klose, care are 14 goluri marcate la turneele finale ale Campionatului Mondial, i-a transmis un mesaj neaşteptat brazilianului Ronaldo, deţinătorul recordului reuşitelor la cea mai importantă competiţie fotbalistică din lume. Astfel, jucătorul în vârstă de 32 de ani speră că atacantul sud-american nu este prea îngrijorat că îi va depăşi performanţele. Cei doi s-au întâlnit în finala Campionatului Mondial din 2002, atunci când Brazilia a câştigat, cu 2-0, prin golurile marcate de Ronaldo. „Am vorbit cu Ronaldo după finală. Atunci nu puteam să visez că voi ajunge atât de aproape de el, să mai am nevoie de doar două goluri ca să-l întrec. Sper că nu este prea îngrijorat”, a spus Klose. Atacantul lui Bayern Munchen l-a egalat deja pe conaţionalul său, Gerd Muller, şi este singurul fotbalist din topul celor mai buni 20 de marcatori la Campionatul Mondial care mai poate doborî recordul deţinut de brazilian, marcator a 15 goluri la turneele finale din 1998, 2002 şi 2006. Şansele lui Klose, care se află la a treia participare la un turneu final, sunt cu atât mai mari, cu cât germanul mai are de disputat două jocuri la actualul turneu final.