Mesajul Papei Francisc de Crăciun

Papa Francisc a îndemnat creștinii, ieri, în liturghia de Crăciun să dea dovadă de "sensibilitate" și "bunăvoință" în situațiile "cele mai dificile", inclusiv în conflicte, în timp ce creștinii din Orient sărbătoresc în acest an Nașterea lui Christos în mijlocul violențelor, transmite AFP. În vârstă de 78 de ani, Jorge Bergoglio a celebrat a doua sa liturghie de Crăciun la Vatican în cadrul încărcat de simboluri și monumental al Bazilicii Sfântul Petru, în prezența a circa 5.000 de credincioși. Intrat în procesiune în bazilică în sunetele tradiționalului "Kalenda", cânt gregorian anunțând Nașterea lui Christos, Suveranul Pontif a ridicat o pânză ce acoperea o statuie a lui Iisus copil, purtată de doi băieți, unul sirian și celălalt libanez. Mai târziu, în genunchi, cufundat în rugăciune, Papa Francisc a ascultat "Et incarnatus est" din Messa în do minor de Wolfgang Amadeus Mozart. În predica sa, Sfântul Părinte i-a invitat pe cei 1,2 miliarde de catolici să nu cedeze mâniei în viața lor și să arate empatie pentru persoanele aflate în dificultate: "Doamne, dă-mi harul sensibilității în cele mai dificile circumstanțe ale vieții, dă-mi harul apropierii în fața oricăror nevoi, bunăvoință în orice conflict". Rugăciunea universală a fost rostită în mai multe limbi, printre care chineză și arabă. Ieri după-amiază, Papa Francisc a telefonat refugiaților irakieni din Kurdistan. "Dragi frați, sunt alături de voi, foarte aproape, din plinul inimii. Dumnezeu vă dă mângâierea afecțiunii sale", le-a spus el. Cu o zi înainte, Suveranul Pontif și-a exprimat profunda îngrijorare în legătură cu soarta creștinilor din Orientul Mijlociu, în special din Irak și Siria, unde jihadiștii își înmulțesc actele de violență, atacând mai ales minoritățile religioase. Într-o lungă scrisoare adresată creștinilor din Orient, Papa i-a îndemnat la "perseverență" și dialog interreligios, în pofida dificultăților.