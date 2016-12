Mesajul Patriarhului Daniel către elevi. „Biserica doreşte să vină în întâmpinarea tinerilor“

15:15:23 / 12 Septembrie 2016

Confuz mesajul , ilogic mesagerul ...

Spune-i unui elev ca invatarea presupune colaborarea bisericii cu scoala si cu familia si n-o sa inteleaga nimic ! Statul este laic , iar scoala este de stat , ma refer la invatamantul de masa ... In nicio lege nu se poate impune introducerea religiosului in formula scoala - familie - elev , pentru ca s-ar duce in derizoriu rostul invatamantului romanesc . Stiintele reprezinta fundamentul devenirii fiecarei fiinte umane , iar religia are doar rolul mizerabil , de a abate criminal atentia elevului de la viata de zi cu zi , in ideea iluzorie a unei interventii divine , pe plan educational , profesional , financiar . Este irational sa vrei sanatate , daca spui ca iti va da cel de sus sanatate , cand se dau bani cu nemiluita pentru mantuirea nemului in biserici si catedrale , dar nu se vindeca oamenii in spitale , pentru ca nu sunt bani pentru tratamente si pentru dotarea acestor spitale . Se tin discursuri idioate despre educatie , dar s-au desfiintat scoli , iar cele existente , vai de ele , nu sunt igienizate , nu sunt dotate , cad acoperisurile puse de mafia PSD-PNL-ALDE-PMP ,acum cinci -sase ani , iar popii au facut si inca mai fac propaganda politica pentru sacalii din aceste partide , pentru ca ei au repartizat multi bani publici pentru biserici , manastiri si catedrale , in campaniile electorale ...