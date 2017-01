Messi - cel mai bun jucător, Neuer - cel mai bun portar!

Atacantul argentinian Lionel Messi a fost desemnat cel mai bun jucător al Cupei Mondiale, trofeul fiind decernat, duminică seară, pe arena „Maracana“, după finala Germania - Argentina, scor 1-0. „Acest titlu de cel mai bun fotbalist al Campionatului Mondial din 2014 nu mă interesează în acest moment. Doream să câştigăm Cupa Mondială pentru toţi oamenii din Argentina, însă nu am reuşit să facem acest lucru. Am încercat totul, însă nu am avut şansă, aşa acum am avut în alte meciuri”, a precizat starul argentinian. Această alegere a fost criticată de mulţi specialişti, inclusiv preşedintele FIFA, Joseph Blatter, declarând, ieri, că a fost surprins de această alegere. Şi Diego Maradona a spus că Messi nu merita să fie desemnat cel mai bun jucător, columbianul James Rodriguez fiind în opinia lui “El Pibe d’Oro” cel mai îndreptăţit jucător la acest titlu.

Ceilalţi nominalizaţi au fost: Angel Di Maria (Argentina), Javier Mascherano (Argentina), Mats Hummels (Germania), Tony Kroos (Germania), Philipp Lahm (Germania), Thomas Muller (Germania), Neymar (Brazilia), Arjen Robben (Olanda) şi James Rodriguez (Columbia). Titlul de cel mai bun jucător al Cupei Mondiale este decernat de reprezentanţi ai presei şi grupul de studiu tehnic al FIFA. În 2010, titlul a fost câştigat de Diego Forlan (Uruguay).

Titlul de cel mai bun portar al turneului final a fost câştigat de germanul Manuel Neuer. „Am avut o coeziune incredibilă. Am pierdut jucători precum Lars şi Sven Bender, sau Marco Reus, care meritau să fie campioni mondiali. Germania este campioană mondială. Nu ştiu cât timp vom sărbători, dar sigur vom petrece”, a declarat Neuer. Ceilalţi nominalizaţi au fost Sergio Romero (Argentina) şi Keylor Navas (Costa Rica). În 2010, cel mai bun portar a fost Iker Casillas (Spania).

Francezul Paul Pogba a fost desemnat cel mai bun tânăr jucător al Cupei Mondiale, a anunţat FIFA. Pe lângă Paul Pogba, pentru acest trofeu au mai fost nominalizaţi francezul Raphael Varane şi olandezul Memphis Depay. În 2010, cel mai bun tânăr jucător a fost desemnat germanul Thomas Muller.

Recordul de goluri înscrise la o ediţie a unei Cupe Mondiale, 171 - la turneul din Franţa, a fost egalat la finala din Brazilia. Germanul Mario Gotze a marcat golul cu numărul 171 al Cupei Mondiale, în finala câştigată de Germania în faţa Argentinei.