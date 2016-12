Messi ar dori să își încheie cariera în țara sa natală

Lionel Messi, starul echipei FC Barcelona și al selecționatei Argentinei, a dezvăluit că ar dori să-și încheie cariera de fotbalist în țara sa natală, la echipa Newell's Old Boys.

"Visul meu din copilărie este să joc la Newell's și și într-o zi se va îndeplini. Mereu mi-am dorit să joc în fotbalul argentinian, însă lucrurile au decurs în alt mod, dar nu regret nimic, evident. Am trăit puțin în Argentina. Am plecat de acolo la 13 ani, iar acum am 29. Rădăcinile mele sunt aici. Sunt suporter al lui Newell's și aș fi încântat să revin. Discut mereu cu familia mea despre acest lucru. Avem totul aici, în Rosario, iar familia se află de asemenea aici", a declarat Messi în cadrul unei emisiuni de televiziune din Argentina.

Cuvintele sale au avut un efect imediat în orașul său natal, Rosario, provocând entuziasmul suporterilor echipei locale Newell's, care așteaptă acum cu nerăbdare momentul întoarcerii în Argentina a cvintuplului câștigător al Balonului de Aur. Aceștia vor mai avea însă așteptat cel puțin cinci ani, Messi fiind pe punctul de a-și prelungi contractul cu FC Barcelona până la finalul sezonului 2020/2021.