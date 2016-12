Messi are ruptură musculară și va lipsi circa trei săptămâni

FC Barcelona a anunţat că fotbalistul argentinian Lionel Messi, care s-a accidentat miercuri seară, la meciul cu Atletico Madrid, scor 1-1 (Rakitic 41 / Correa 61), va fi indisponibil aproximativ trei săptămâni. Messi s-a accidentat într-un joc disputat pe Nou Camp, în etapa a cincea din campionatul Spaniei. Catalanii nu au reuşit să profite de rezultatul de egalitate înregistrat de Real Madrid, 1-1 (Sergio Ramos 48 / Bruno Soriano 45+1-penalty) pe teren propriu cu Villarreal, şi au rămas pe locul 3 în clasament, cu 10 puncte, după Real Madrid (13p) şi FC Sevilla (11p). Atletico Madrid se află pe locul 4, având cu un punct mai puţin decât echipa antrenată de Luis Enrique.

Lionel Messi a părăsit terenul în minutul 59 al partidei cu Atletico, la scorul de 1-0 în favoarea echipei sale, iar verdictul anunţat de club după meci a confirmat că este vorba despre o accidentare serioasă. „Leo Messi a suferit o ruptură musculară la aductorul coapsei drepte. Perioada de absenţă este estimată la trei săptămâni”, se arată în comunicatul oficial al Barcelonei. Imediat după ieşirea de pe teren a argentinianului, înlocuit cu turcul Arda Turan, Atletico Madrid a reuşit să restabilească egalitatea, prin Correa.

Fotbalistul în vârstă de 29 de ani va rata meciurile de campionat cu Sporting Gijon şi Celta Vigo, precum şi partida cu Borussia Monchengladbach, din Liga Campionilor. De asemenea, sunt şanse minime ca Messi să poată juca pentru Argentina în dubla cu Peru şi Paraguay, din preliminariile Campionatului Mondial din 2018, programată la începutul lunii octombrie. El ar putea reveni pe teren la partida cu echipa lui Florin Andone, Deportivo La Coruna, programată pe 15 octombrie.

„Am încercat să-l protejăm pe Messi, însă problemele continuă pentru el. Cu acest calendar, va fi dificil să-l protejăm. Rezultatul din acest meci nu a fost cel pe care-l aşteptam, după numărul de ocazii create. De asemenea, trebuie să recunosc că am jucat împotriva unei echipe puternice, vicecampioana Europei din sezonul trecut. Însă, atunci când te aperi cu 11 jucători, atât nouă, cât şi oricărei alte formaţii îi este foarte greu să marcheze. Am reuşit să înscriem primii, dar nu am putut să menţinem rezultatul. Atletico a ieşit mult mai montată după pauză”, a declarat Luis Enrique la conferinţa de presă de după meci.