Messi i-a rupt mâna unui spectator

În prima repriză a meciului Villareal - FC Barcelona, în minutul 15, un suporter aflat în spatele porţii lui Asenjo a fost lovit de o minge şutată de Lionel Messi. Tânăra ghinionistă, care se afla în spatele porţii gazdelor, a încercat să rămână pe scaun, însă i s-a făcut rău şi a fost nevoie de intervenţia rapidă a medicilor. Aceştia au luat-o pe tânără din tribune şi i-au acordat primele îngrijiri medicale la cabinetul de la stadion. Verdictul final a venit ceva mai târziu, la spitalul din Villareal, acolo unde doctorii au diagnosticat-o cu fractură. Imediat după ce au aflat despre incident, oficialii clubului FC Barcelona au luat legătura cu tânăra şi au asigurat-o că va primi tot ajutorul de care are nevoie. Mai mult, Raquel a primit invitaţia de asista la orice meci doreşte pe „Camp Nou” şi va primi şi un tricou cu semnătura lui Messi.

PSG, ÎNFRÂNGERE PE TEREN PROPRIU DUPĂ DOI ANI

Paris Saint Germain a pierdut pe teren propriu, scor 0-2 (Vagner Love 65, Fabinho 68-pen.), derby-ul campionatului Franţei, cu AS Monaco, disputat în etapa a 31-a. Jay Jay Okocha, fostul jucător al parizienilor, a dat lovitura de începere a meciului PSG - AS Monaco. Ultima dată când echipa din capitala Franţei a pierdut un meci disputat pe „Parc des Princes” a fost la 7 mai 2014, 1-2 cu Rennes. „Am controlat jocul în prima repriză, pe care am dominat-o în totalitate. Ne-am creat foarte multe ocazii de a marca, însă ne-a lipsit inspiraţia în faţa porţii. În partea a doua a jocului, am fost mult mai relaxaţi, poate şi din cauza faptului că săptămâna trecută am reuşit să ne ajudecăm matematic titlul. Nu am mai avut capacitatea mentală să revenim. Felicit echipa AS Monaco pentru victorie”, a declarat antrenorul lui PSG, Laurent Blanc, la conferinţa de presă. PSG a câştigat titlul de campioană a Franţei cu opt etape înainte de finalul sezonului, după succesul din runda trecută, 9-0 cu Troyes. AS Monaco este pe locul 2 în clasament, cu 55 de puncte, cu cinci mai multe decât ocupanta poziţiei a treia, Nice.

STANDARD LIEGE A CÂŞTIGAT CUPA BELGIEI

Standard Liege a câștigat Cupa Belgiei la fotbal, duminică, după victoria cu scorul de 2-1 (Dompe 17, Santini 88 / Refaelov 27) împotriva lui FC Bruges, în finala desfășurată pe stadionul „Roi Baudouin“ din Bruxelles. Standard Liege a fost mai bună decât FC Bruges la toate capitolele: ocazii de gol (18-4), şuturi pe poartă (9-1), posesie (64% - 36%). În urma acestui rezultat, Standard Liege, aflată pe locul 7 în campionatul belgian, și-a asigurat calificarea în faza grupelor viitoarei ediții din UEFA Europa League. FC Bruges este liderul campionatului, după 30 de etape, cu 64 de puncte. Standard Liege a câștigat Cupa Belgiei pentru a șaptea oară în istorie.

CONFRUNTĂRI VIOLENTE ÎNTRE SUPORTERI ÎN MAROC

Două persoane au fost ucise şi alte 54 au fost rănite în urma unor confruntări între suporteri de fotbal, în timpul unui meci din prima ligă din Maroc, informează Euronews. Incidentele violente au avut loc în timpul partidei Raja Casablanca - Hoceima, care s-a disputat sâmbătă seară, între două facţiuni ale galeriei echipei din Casablanca. Deocamdată nu se ştiu cauzele exacte ale conflictului petrecut pe arena „Mohammed V“. Poliţia din Casablanca a anunţat, într-un comunicat oficial, că 31 de persoane au fost arestate pentru implicare în acte de vandalism şi violenţă. Zece suporteri au fost arestaţi înainte de meci, din aceleaşi motive. Raja Casablanca a câştigat meciul cu scorul de 2-1. Echipa organizatoare a primit o amendă de 10.000 de euro şi va disputa cinci meciuri pe teren propriu fără spectatori. Raja Casablanca este una dintre cele mai importante echipe de fotbal din Maroc, cu 11 titluri de campioană în palmares. În actuala ediţie de campionat, Raja ocupă locul 5, cu 31 de puncte, la patru lungimi de liderul Wydad Casablanca.