Messi, Neymar şi Cristiano Ronaldo, golgheterii Ligii Campionilor

Argentinianul Lionel Messi şi brazilianul Neymar, fotbaliştii echipei FC Barcelona, respectiv Cristiano Ronaldo, jucătorul formaţiei Real Madrid, sunt golgheterii sezonului 2014-2015 din Liga Campionilor, fiecare reuşind să înscrie de zece ori, informează uefa.com. Neymar a reuşit să se alăture lui Messi şi Ronaldo după ce a marcat în minutul 90+7 al meciului câştigat de FC Barcelona, sâmbătă seară, la Berlin, în faţa formaţiei Juventus Torino, scor 3-1. Este pentru prima oară din sezonul 2006-7 când un alt jucător decât Messi sau Ronaldo se alătură în fruntea clasamentului golgheterilor. În acel sezon s-a impus Kaka, de la AC Milan, cu zece goluri. Celor trei îi urmează Luiz Adriano, de la Şahtior, care a marcat de nouă ori, toate golurile fiind înscrise în faza grupelor. În topul celor mai multe pase se gol se află Lionel Messi (FC Barcelona), cu şase assist-uri, urmat de Cesc Fàbregas (Chelsea Londra), Koke (Atletico Madrid) şi Cristiano Ronaldo (Real Madrid), cu câte patru.

EVRA, PRIMUL JUCĂTOR CARE PIERDE DE PATRU ORI FINALA LIGII CAMPIONILOR

Fundaşul francez Patrice Evra a devenit primul jucător care a pierdut de patru ori finala Ligii Campionilor, cu AS Monaco (2004), Manchester United (2009 şi 2011) şi în acest an cu Juventus Torino, informează uefa.com. Evra a jucat 89 de minute, sâmbătă seară, pentru Juventus, în meciul pierdut cu FC Barcelona, scor 1-3, în finala Ligii Campionilor. El a mai evoluat pentru AS Monaco în finala pierdută cu FC Porto, în 2004, şi pentru Manchester United în 2009 şi 2011, când englezii au fost învinşi, de fiecare dată, de FC Barcelona.

Alţi şase jucători au pierdut de câte trei ori finala Ligii Campionilor: Edgar Davids (Ajax Amsterdam și Juventus Torino), Alessandro Del Piero (Juventus), Didier Deschamps (Juventus și Valencia), Paolo Maldini (AC Milan), Paolo Montero (Juventus) şi Edwin van der Sar (Ajax, Juventus și Manchester United).

Jucătorii echipei Juventus au fost aşteptaţi de sute de fani la Torino, în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce au fost învinşi în finala Ligii Campionilor, a anunţat presa italiană. Sute de fani au fost prezenţi la aeroportul „Caselle”, în toiul nopţii, pentru a-şi aplauda favoriţii reveniţi de la Berlin. „Campionii Italiei suntem noi” şi „Suntem mândri de voi”, au scandat fanii torinezi. Juventus le-a adus un omagiu tifosilor, într-o postare în care a scris: „O echipă minunată are fani minunaţi”.