Messi s-a întâlnit la Washington cu... Ghiţă Mureşan

Fotbalistul argentinian Lionel Messi s-a întâlnit miercuri, la Washington, cu fostul baschetbalist Ghiţă Mureşan, conform imaginilor din presa americană. Mureşan, singurul român care a jucat în NBA şi care are o înălţime de 2,31 metri, apare într-o fotografie în care dă mâna cu Lionel Messi, jucător de 1,69 metri. Messi se află alături de naţionala Argentinei la Washington, în vederea meciului amical de sâmbătă cu El Salvador. Jucătorii argentinieni au asistat la meciul de baschet dintre Washington Wizards, echipă la care a evoluat în trecut Mureşan, şi Indiana Pacers, scor 101-103, unde a fost prezent şi fostul baschetbalist român.

„A fost destul de impresionant să-l văd pe Messi la meciul lui Wizards, am făcut poze, am discutat despre meciul lor de aici, Argentina - El Salvador, dar şi ce bine îi merge la Barcelona, ce important este să fii în formă fizică bună tot timpul. Am vorbit şi despre căderea lui Wizards, câte meciuri se joacă în NBA, 82 în sezonul regulat plus presezon şi play-off, faţă de fotbal, apoi amabilităţi”, a declarat Ghiţă Mureşan, care a fost invitat de Messi la meciul Argentina - El Salvador. „I-am urat baftă la meci, pentru că nu ştiu dacă voi ajunge. Fiul meu George are antrenamente speciale de baschet. Lionel Messi m-a invitat şi la un alt meci pe care îl vor juca la New York, dar nici acolo nu cred că voi ajunge. I-am mulţumit, m-am bucurat de întâlnirea cu el şi sper să-l mai văd la Wizards pe viitor”, a mai spus Ghiţă Mureşan, care este ambasador al clubului din NBA după ce şi-a încheiat cariera de jucător.