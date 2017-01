„Metallica” şi-a postat pe site înregistrarea concertului din România

Înregistrarea concertului pe care trupa „Metallica” l-a susţinut în România, la Bucureşti, pe data de 23 iulie, poate fi descărcată de pe site-ul www.livemetallica.com, la preţurile de 9,95 sau 12,95 de dolari. Fanii trupei pot descărca înregistrarea concertului de la Bucureşti în format „mp3”, la preţul de 9,95 de dolari sau în format „flac” (o versiune cu o fidelitate ridicată), la preţul de 12,95 de dolari.

Concertul susţinut pe stadionul Cotroceni din capitală este împărţit în două discuri: - discul 1 cuprinde piesele „Creeping Death”, „For Whom The Bell Tolls”, „Ride The Lightning”, „Harvester Of Sorrow”, „Kirk Solo #1”, „Welcome Home (Sanitarium)”, „The Four Horsemen”, „And Justice for All”, „No Remorse” şi „Fade to Black”, iar Discul 2 – „Master of Puppets”, „Whiplash”, „Kirk Solo #2”, „Nothing Else Matters”, „Sad But True”, „One”, „Enter Sandman”, „Last Caress”, „So What” şi „Seek and Destroy”.

Site-ul trupei mai menţionează că acesta a fost cel de-al doilea concert susţinut de „Metallica” la Bucureşti, primul show fiind cel din 9 iunie 1999, iar piesele „Welcome Home (Sanitarium)”, „And Justice for All”, „Fade to Black” şi „Harvester of Sorrow” au fost cîntate pentru prima dată în faţa publicului din România. Concertul „Metallica” de la Bucureşti s-a ţinut cu casa închisă, la eveniment participînd aprox. 25.000 de persoane.

Pe site-ul www.livemetallica.com mai sînt disponibile şi înregistrările celorlalte concerte pe care trupa le-a susţinut, pînă acum, în cadrul turneului său.