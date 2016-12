Metallica îşi lansează propriul festival de muzică

Trupa americană Metallica a anunţat că îşi va lansa, în luna iunie, propriul festival muzical, numit Orion Music + More. Festivalul va avea loc în localitatea Bader Field din statul american New Jersey, în perioada 23 - 24 iunie. Metallica va fi unul dintre capetele de afiş ale festivalului. „După atât de mulţi ani în care am cântat la festivaluri legendare din lumea întreagă, precum Reading, Roskilde, Werchter, Rock Im Ring, Rock In Rio, Lollapalooza şi nenumărate altele, sperăm să putem să răspândim buna dispoziţie şi sentimentul diversităţii muzicale şi aici, în SUA”, se afirmă într-un mesaj postat pe site-ul trupei Metallica. Toboşarul Lars Ulrich a declarat: „Aveam de mulţi ani ideea aceasta, de a avea propriul festival, cu multe trupe şi stiluri muzicale, cu multă distracţie şi jocuri. În sfârşit, în acest an, chestiunile practice s-au rezolvat în acelaşi timp şi acum suntem extaziaţi de faptul că vom putea aduce festivalul Orion în faţa fanilor şi a prietenilor noştri, dar şi a altor curioşi”. Şi-au confirmat deja participarea trupele Arctic Monkeys, Avenged Sevenfold şi Modest Mouse.

Una dintre cele mai apreciate formaţii rock din istorie, Metallica s-a înfiinţat în 1981. De-a lungul carierei, a lansat nouă albume de studio, trei albume live, două EP-uri şi a vândut peste 100 de milioane de discuri în toată lumea, fiind recompensată cu nouă premii Grammy.