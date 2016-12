Metallica lansează un EP cu opt piese live

Trupa Metallica lansează un EP care va conţine opt piese înregistrate în timpul show-urilor susţinute de trupă în Australia, în perioada 1989 - 2004. Trupa lansează „Six Feet Down Under” pe site-ul oficial, Metallica.com, pe data de 20 septembrie, pentru a marca finalul turneului mondial World Magnetic. EP-ul, realizat de trupă cu ajutorul înregistrărilor fanilor. Piesele incluse pe album sunt „Eye Of The Beholder şi „...And Justice For All” înregistrate pe 4 mai 1989 la Festival Hall în Melbourne, „Through The Never”, înregistrată pe 8 aprilie 1993 la Entertainment Centre din Perth, „The Unforgiven”, înregistrată pe 4 aprilie 1993 la National Tennis Centre în Melbourne, „Low Man\'s Lyric (Acoustic)”, înregistrată pe 11 aprilie 1998 la Entertainment Centre din Perth, „Devil\'s Dance”, înregistrată pe 12 aprilie 1998 la Entertainment Centre din Perth, „Frantic”, înregistrată pe 21 ianuarie 2004 la Entertainment Centre din Sydney şi „Fight Fire With Fire”, înregistrată pe 19 ianuarie 2004 la Entertainment Centre din Brisbane.