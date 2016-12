Metallica lansează un film 3D, direct la IMAX

Metallica lansează un nou film, ”Metallica Through The Never”, noutatea fiind că acest film va fi lansat în format 3D şi direct în cinematografele din lanţul IMAX şi abia apoi va ajunge şi în cinematografele obişnuite. Filmul se concentrează asupra unui membru din echipa de scenă a formaţiei, Dane DeHaan, care este trimis într-o misiune în timpul unui concert Metallica desfăşurat într-o arenă arhiplină. Filmul urmează un fir narativ, cel al misiunii lui DeHaan, împletit cu un fir muzical, cel al concertului susţinut de trupă. ”Dacă ne-aţi urmărit, ştiţi deja că suntem extrem de încântaţi de lansarea propriului nostru film 3D, Metallica Through the Never. Astăzi avem nişte veşti extraordinare pentru că filmul va fi lansat în stil mare la IMAX! Începând cu 27 septembrie 2013, filmul nostru va fi prezentat în exclusivitate în fiecare cinematograf IMAX din America de Nord, timp de o săptămână întreagă. Asta înseamnă peste 300 de cinematografe care vor prezenta filmul Through The Never, ceea ce este o premieră chiar şi pentru IMAX! Dacă nu aveţi niciun IMAX prin apropiere, nu e nicio problemă. Filmul va fi lansat în format 3D şi în cinematografele obişnuite, o săptămână mai târziu, la 4 octombrie”, conform unui comunicat al formaţiei.

Bateristul formaţiei, Lars Ulrich a declarat despre film că ”nu e niciun secret că există anumite părţi din istoria formaţiei care pot fi folosite într-un film, diferitele experienţe de viaţă prin care am trecut. Ne-am gândit să folosim această ocazie pentru a le prezenta o parte din trecutul formaţiei şi fanilor noştri mai tineri, care nu ştiu foarte multe despre anii \'80 şi \'90 ai formaţiei”.