Metallica, prima trupă heavy metal arhivată la Biblioteca Congresului din SUA

Metallica a dat lovitura în cultura elitistă din SUA, devenind prima trupă de heavy metal arhivată în Biblioteca Congresului din SUA, odată ce albumul ”Master of Puppets” va fi arhivat, alături de hituri mitice interpretate, printre alţii, de Gloria Gaynor şi Louis Armstrong. Metallica este considerată de reprezentanţii Bibliotecii Congresului SUA drept ”trupă esenţială cultural, istoric şi estetic”. Albumul ”Master of Puppets” va intra în arhiva instituţiei datorită semnificaţiei aparte în istoria muzicii.

Biblioteca publică cea mai mare și mai importantă din SUA, girată de Guvernul federal, selectează anual 25 de opere considerate jaloane în istoria culturii, conservând ediţii princeps de calitate superioară ale operelor, pentru generaţiile viitoare. Albumul ”Master of Puppets” din 1986 este cel de-al treilea înregistrat de Metallica şi ”ilustrează îndepărtarea trupei de heavy metal-ul agresiv de la geneza acestui val muzical, pentru a explora noi forme muzicale”, în cuvintele experţilor din cadrul Library of Congress. Specialiştii au ales, de asemenea, să conserve versiunea originală a hitului ”I Will Survive”, interpretat de Gloria Gaynor, piesă ce simbolizează era disco. Melodia este inspirată din experienţa unei rupturi amoroase şi, în timp, a devenit un imn al mişcărilor feministe de pretutindeni şi al militanţilor pentru drepturile homosexualilor. ”Este un privilegiu şi o onoare pentru mine că atâţia oameni sunt incitaţi de muzica mea pe toată întinderea lumii, oameni de toate naţionalităţile, rasele, credinţele, culorile şi vârstele, toţi se unesc în simţire şi fredonează versurile ”I Will Survive””, a mărturisit Gloria Gaynor, după ce a aflat vestea. În selecţia celor de la Library of Congress se regăsesc şi două înregistrări ale piesei ”Mack the Knife”, compusă în original în limba germană, pentru punerea în scenă a unei comedii de Bertold Brecht, care a fost cântată de Louis Armstrong şi de Bobby Darin, albumul lui John Coltrane ”A Love Supreme” (1964) şi piesa ”Piano man” a lui Billy Joel. Totodată, Biblioteca va conserva o înregistrare a Orchestrei Filarmonicii din Viena, cu a 9-a Simfonie compusă de Gustav Mahler. Înregistrarea datează din 1938, într-un concert desfăşurat cu doar două luni înaintea anexării Austriei la Germania nazistă.

Una dintre cele mai apreciate formaţii rock din istorie, Metallica s-a înfiinţat în 1981. De-a lungul carierei, a lansat nouă albume de studio, trei albume live, două EP-uri şi a vândut peste 100 de milioane de discuri în toată lumea, fiind recompensată cu şapte premii Grammy. Metallica poate fi considerată, cu uşurinţă, una dintre cele mai bune şi mai influente trupe heavy metal ale anilor '80. În loc să se alinieze trendului stabilit de restul formaţiilor de gen, trupa a ales să fie mai accesibilă, în acelaşi timp extinzând graniţele genului thrash, folosind viteza şi volumul nu doar din principiu, ci chiar pentru a sublinia structurile complicate ale compoziţiilor.