Metallica va lansa un nou album de studio

Trupa americană Metallica va intra din nou în studiouri, pentru a înregistra un nou album, care va fi lansat pe piaţă în anul 2011. Precedentul album de studio al trupei americane a fost ”Death Magnetic” şi a fost lansat în 2008. În prezent, rockerii americani susţin ultimele concerte din turneul mondial de promovare a acestui album, al nouălea din cariera trupei, iar toboşarul Lars Ulrich a declarat că abia aşteaptă să intre din nou în studiouri alături de colegii săi pentru a înregistra un nou material discografic. ”Avem multe proiecte pentru 2011, dar cred că cel mai important este acela că vom începe să compunem din nou. Nu am mai compus piese noi din 2006 sau 2007 şi ne dorim să devenim din nou creativi. Acum vom lua o mică pauză şi vom începe să înregistrăm în martie sau aprilie 2011”, a declarat Lars Ulrich.

Membrii trupei Metallica intenţionează, totodată, să participe în viitor la mai multe show-uri Big Four, proiectul muzical care a reunit, la începutul acestui an, cele patru mari trupe de heavy-metal Metallica, Slayer, Anthray şi Megadeth, pe aceeaşi scenă, în cadrul unor concerte europene şi doresc să ducă acest concept muzical pentru prima oară şi în SUA, în 2011. Metallica doreşte să lanseze un proiect teatral spectaculos, live, despre care managerul Peter Mensch consideră că are toate şansele să rivalizeze cu ”The Wall” al trupei Pink Floyd.