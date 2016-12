Metalul şi Viitorul, în semifinalele CN de juniori republicani A

Dacă la seniori Constanţa nu mai este reprezentată de mult timp la un nivel ridicat, iată că echipele de juniori republicani A (jucători născuţi după 1 ianuarie 1991) de la Metalul Constanţa şi Viitorul Constanţa au reuşit o frumoasă performanţă, calificându-se în semifinalele Campionatului Naţional, după ce au câştigat grupele zonale desfăşurate la Constanţa.

SURPRIZA METALUL. Cel mai aşteptat meci a avut loc, ieri, pe terenul “Metalul“, acolo unde gazdele au întâlnit Steaua Bucureşti, într-o partidă ce desemna echipa calificată în faza următoare. Un meci pe cât de frumos, pe atât de spectaculos, Metalul revenind incredibil, după ce a fost condusă cu 3-0, în min. 15, pentru a câştiga cu 5-4 (la pauză 2-3), într-un final de poveste pentru elevii antrenorului Florin Burcea. Un rezultat în urma căruia Metalul a obţinut, în premieră, calificarea în semifinalele CN de juniori la această categorie de vârstă. Iată formaţia folosită de antrenorul Florin Burcea: Velicică - Micu, Stroe (90 Cazacu), Oprea, Asan - Amariei, (86 Bolfan), Purcărea (85 Crăciun), Carapcea, Bambergher - Paraschiv, Ion (80 Mitriş). Pentru Metalul au înscris Paraschiv (min. 20), Bambergher (min. 24-pen. şi 85), Asan (min. 60) şi Carapcea (min. 78-pen.). Cartonaş roşu: Oprea (Metalul) - min. 90+4. În celălalt joc al Grupei A disputat ieri, Astra Ploieşti a învins, cu 2-1, pe LPS Botoşani. Clasament final: 1. Metalul 12p; 2. Steaua 8p; 3. Astra 4p; 4. Botoşani 0p (n.r - la juniori se acordă 4 puncte la victorie). „Am primit uşor golurile, însă important este că nu am cedat. Am avut încredere în copii. Le-am repetat mereu că au calitate, că pot reveni. A fost mobilizator şi pentru colectivul tehnic şi pentru jucători să evolueze împotriva unei echipe în componenţa cărora s-au aflat mulţi jucători de la Steaua II, echipă care activează în Liga a II-a. Am această grupă de opt ani şi mă bucur că au obţinut această performanţă. Sper ca în curând să facă pasul şi spre Liga I“, a declarat, entuziasmat de deznodământul partidee, antrenorul Metalului, Florin Burcea. „Încă nu îmi vine să cred cum am revenit. Când copiii se mobilizează şi îşi doresc ceva, se poate întâmpla orice, inclusiv să învingi un club cu tradiţia Stelei şi să arăţi că şi la cluburile mai mici pot apărea valori. Înseamnă foarte mult să te califici între primele patru echipe din ţară, în faţa atâtor cluburi din Liga 1. Pentru semifinale? Nu mai avem ce pierde. Vom evolua cu gândul la calificarea în finală“, a spus preşedintele clubului Metalul, Marcel Lică. În penultimul act al CN, Metalul va întâlni într-o dublă manşă pe ACU Arad, prima partidă urmând să aibă loc duminică, de la ora 11.00, la Constanţa, pe terenul “Metalul“ din Complexul Sportiv “Badea Cârţan“, iar returul, pe 3 iunie, la Arad. Dacă la juniori A s-a reuşit accederea în careul de aşi al CN, alte două formaţii de la Metalul au obţinut rezultate bune la turneul internaţional de la Brest (Franţa), desfăşurat în perioada 22-25 mai. Echipa Under 17 (antrenor Dragoş Chipară) s-a clasat pe locul 7, din zece echipe participante, iar formaţia Under 15 (antrenor Gabriel Dinică) a terminat turneul pe locul 9, din 40 de echipe.

VIITORUL, CALIFICARE FĂRĂ EMOŢII. Repartizată în Grupa B, alături de Poli Iaşi, Petrolul Ploieşti şi Juventus Bucureşti, Viitorul Constanţa a câştigat fără probleme toate partidele, calificându-se, de asemenea, în semifinalele competiţiei. Ieri, în ultimul meci, Viitorul a dispus, cu 4-0 (3-0), de Juventus Bucureşti, prin golurile reuşite de Marinkovic (min. 14 şi 31), Cârstocea (min. 45) şi Roman (min. 83). În semifinale, Viitorul va întâlni pe CFR Cluj, turul având loc duminică, de la ora 11.00, la Ovidiu, iar returul, pe 3 iunie, la Cluj. Iată echipa folosită de antrenorii Ştefan Petcu şi Marius Codescu: Buzbuchi - Cureteu, Nazâru, Ursachi, Diaconu - Zevedei, Benzar, Cârstocea - Dan, Marinkovic, Sin. Au mai evoluat: Gavra, Roman, Coteanu, Moldovan şi Omeag. În cealaltă partidă a Grupei B disputată ieri, Poli Iaşi - Petrolul Ploieşti 3-0. Clasament final: 1. Viitorul 12p; 2. Poli 5p; 3. Juventus 5p; 4. Petrolul 0p.