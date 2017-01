Meteorit filmat de o cameră a poliţiei, în SUA

O cameră de luat vederi a poliţiei a surprins intrarea unui meteorit în atmosfera terestră, în statul american Maine, informează ABC News. Intrarea meteoritului în atmosferă este surprinsă foarte clar de camera de luat vederi a unei maşini a poliţiei rutiere. Poliţia a primit 240 de apeluri telefonice care anunţau observarea fenomenului astronomic. Societatea americană pentru Studierea Meteoriţilor a confirmat că fenomenul a fost vizibil în statele americane Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey şi Pennsylvania.