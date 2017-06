Meteorologii anunță ploi la Constanța. Vezi când!

Pentru următoarele două zile, meteorologii anunță vreme deosebit de călduroasă la Constanța, în special marți, 13 iunie, când sunt anunțate temperaturi maxime de până la 32 de grade C, în vreme ce minimele se vor situa în intervalul 17 și 21 de grade C. Miercuri, 14 iunie, mercurul din termometru va mai scădea un pic; astfel, maximele se vor încadra în intervalul 24 și 28 de grade C, iar minimele vor fi între 15 și 19 grade C. Joi, 15 iunie, în schimb, vremea schimbă puțin foaia. Meteorologii anunță și soare, dar și precipitații. Temperaturile maxime nu vor mai trece de 26 de grade C, iar minimele vor fi cuprinse între 14 și 18 grade C.