Meteorologii au anunțat: vom avea o iarnă blândă

Vremea se răcește pe zi ce trece, semn că iarna se apropie. Cea mai scăzută temperatură din țară în zonele locuite s-a înregistrat vineri, 23 octombrie, la Miercurea Ciuc. Acolo, mercurul termometrelor a coborât până la minus 5,1 grade Celsius. Și în celelalte localități harghitene s-au consemnat valori negative și a căzut brumă. În Dobrogea încă nu avem parte de temperaturi sub zero grade. Potrivit specialiștilor de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM), sâmbătă, 24 octombrie, cerul va fi variabil, iar maximele vor fi cuprinse între 14 și 16 grade C. Temperaturile minime se vor încadra între 6 și 9 grade C. Duminică, 25 octombrie, valorile termice vor fi asemănătoare celor de sâmbătă. Maximele vor fi cuprinse între 14 și 17 grade C, iar minimele între 5 și 11 grade C. Luni, 26 octombrie, cerul va fi parțial înnorat, iar temperaturile maxime se vor situa între 15 și 17 grade C. În următoarele 3 luni vom avea parte în Dobrogea de temperaturi mai ridicate decât în mod normal. În noiembrie, dacă în restul țării temperaturile medii lunare vor fi apropiate de mediile climatologice, în sud-est ele se pot situa peste norme, potrivit ANM. Și în decembrie, în sud-estul și, local, în sudul și vestul țării vor fi posibile temperaturi medii lunare mai ridicate decât normalul lunii. De asemenea, în ianuarie 2016, în Dobrogea, valorile de temperatură pot fi peste norme.