Metin Cerchez s-a trezit cu jandarmii la uşă

18:21:51 / 17 Mai 2015

aura

Am auzit ca dnu metin cerchez vrea sa lupte impotriva mafiotilor din Parlamentul Romaniei,ar vrea sa isi dea viata pentru a avea o tara bogata si frumoasa,stiu ca sunteti un om patriot ,dar si eu sunt patrioata tie si deasta imi bag pula-n ea de tara,tari mai gasim ,bogata tara este banii sunt la hotzi,dar o persoana mai speciala si mai buna in univers eu daca caut nu gasesc un om ca tine dnu metin cerchez un om special in adevaratul sens al cuvintului!!!!!