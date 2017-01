Metin Cerchez susţine că dosarul fantomei din Medgidia este o răzbunare politică

Procurorii Parchetului de pe lîngă Judecătoria Medgidia l-au audiat, ieri, pe fostul deputat constănţean Metin Cerchez, pentru a afla dacă se face vinovat de instigare la profanare de morminte. Dacă în urmă cu cîteva zile se spunea că acesta nu vrea să vină la Parchet şi jandarmii îl căutau pentru a duce la îndeplinire un mandat de aducere emis de procuror pe numele lui Cerchez, ieri, fostul deputat s-a prezentat de bunăvoie la Parchet, însoţit de un avocat. El le-a declarat procurorilor că nu are legătură cu fapta care i se impută şi că nu a vrut decît să-i ajute pe membrii familiei în încercarea acestora de a scăpa de fantoma lui Ghiulten Memedali, care îi bîntuia de cînd a murit. Avocatul lui Cerchez, Alexandru Burcuţ, consideră că acuzaţiile aduse clientului său reprezintă în realitate o comandă politică. „Cerchez este omul care spune lucrurilor pe nume, direct, şi asta îi deranjează pe mulţi. Duşmanii lui vor să se răzbune pe el şi nu au găsit altă modalitate decît să îi însceneze un dosar penal”. Apărătorul a susţinut că Cerchez este acuzat, alături de alte cinci persoane (doi gropari şi trei membri ai familiei), de instigare la profanare de morminte, însă „probele sînt aşa de subţiri încît la prima adiere se împrăştie ca păpădia”. Contactat telefonic, Metin Cerchez a declarat că această poveste este mişcarea PD-L-ului şi răzbunarea procurorului care îl anchetează. „Eu am fost contactat de familia decedatei şi, în calitate de jurnalist, am mers la Medgidia şi am transmis, în direct, timp de trei zile. Nu m-am implicat în dezhumare. Interesant este că sînt acuzat că am înfipt un ţăruş în inima decedatei, iar la a doua dezgropare s-a constatat că inima acesteia fusese oprită la autopsie. Deci, eu unde am înfipt ţăruşul? Nu s-au luat amprente de pe un băţ găsit de poliţişti, nu există nicio dovadă împotriva mea!”, a afirmat fostul deputat. Procurorii i-au prezentat lui Metin Cerchez materialul de urmărire penală şi vor decide, în cîteva zile, dacă îl trimit în judecată sau îl scot de sub urmărire penală. Reamintim că Metin Cerchez s-a ales cu dosar penal după ce, în luna mai a anului trecut, s-a aflat alături de membrii familiei Memedali, în ziua în care a fost dezgropat cadavrul lui Ghiulten Memedali, despre care locuitorii cartierului Ali Baba, din Medgidia, credeau că bîntuie casa fratelui său.