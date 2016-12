Metodă de a identifica efectele indezirabile ale medicamentelor

Compania americană Google a încheiat un parteneriat cu Agenţia americană pentru alimente şi medicamente (Food and Drug Administration / FDA) ce are obiectivul de a identifica o corelaţie între căutările online despre anumite medicamente şi efectele potenţial nefaste ale acestora asupra sănătăţii. FDA vrea să identifice în acest fel efectele indezirabile pe care anumite medicamente le au asupra stării de sănătate, precizează site-ul atlantico.fr. FDA, înfiinţată în 1906 de preşedintele american Theodore Roosevelt, are misiunea de a autoriza sau de a interzice comercializarea medicamentelor pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. Cu ocazia unei conferinţe de presă care a avut loc recent, Chris Kelly, purtător de cuvânt al FDA, a anunţat în mod public crearea unui parteneriat strategic cu compania americană Google, lider mondial în domeniul căutărilor pe internet. FDA doreşte să colaboreze strâns cu compania californiană, cu scopul de a analiza datele oferite de utilizatorii motorului Google, pentru a înţelege mai bine efectele indezirabile generate de anumite medicamente. Astfel, cercetătorul Eric Horvitz de la compania Microsoft a demonstrat în 2013 că există o corelaţie între căutările de pe Google ce vizau un medicament pentru reglarea nivelului de colesterol, denumit Pravachol, şi antidrepresivul Paroxetină. Utilizatorii Google care s-au informat pe internet în legătură cu medicamentul anticolesterol au suferit de hiperglicemie (concentraţie ridicată a zahărului din sânge) în următoarele 12 luni după administrarea medicamentului şi au căutat pe Google informaţii despre medicamentul antidepresiv, cu scopul de a limita efectele negative ale Pravachol. Evgheni Gabrilovich, cercetător la Google şi specialist în extragerea de date ştiinţifice de pe internet, a salutat noul parteneriat cu FDA, spunând că acesta va lupta eficient împotriva unui veritabil fenomen de masă - medicamentele cu efecte indezirabile. Agenţia americană primeşte într-adevăr în fiecare an peste 1 milion de plângeri care se referă la efectele secundare indezirabile ale unor medicamente.