Metodă inedită de a scăpa de cerşetorii români

PRACTICĂ RUŞINOASĂ Un clip video intitulat ”Cerşetoarea artificială româncă”, postat pe YouTube, de site-ul polonez pyta.pl, în care sunt filmate reacţiile unor cetăţeni polonezi care trec pe lângă un manechin care înfăţişează un cerşetor, a strâns, în două săptămâni de la lansare, peste 1.200.000 de vizualizări. Filmul înfăţişează un manechin din cârpă, care imită un cerşetor, pentru a atrage atenţia cetăţenilor cât de uşor dau bani unor astfel de oameni. Filmul cu această demonstraţie, al cărui titlu este ”Sztuczna Rumunska Pyta / Cerşetoarea artificială româncă”, a fost realizat de un grup de tineri şi a fost postat pe YouTube, pe 23 februarie. Mesajul care însoţeşte videoclipul este: ”După ce am făcut câte ceva pentru societate, am decis să fac ceva pentru mine însumi: să demasc o conspiraţie care domină străzile oraşelor poloneze! Şi tu? Arunci bani în fiecare cutie pe care o găseşti?” .

MĂRTURII DIN INFERN Doi romi români ar putea fi condamnaţi la închisoare, după ce au adus în Marea Britanie o fetiţă de 7 ani, pe care o numeau Cenuşăreasa şi au forţat-o să lucreze ca servitoare. Fetiţa a fost luată de la mama ei, după ce Aurel Zlatea, de 45 de ani şi soţia sa, Alexandra Oaie, de 44 de ani, au minţit că va avea o viaţă mai bună. Un psiholog pentru copii care îi evaluează starea psihică a descoperit că fetiţa nu ştie nici să numere până la zece în limba maternă şi nu este capabilă să exprime emoţii de bază. Fetiţa le-a spus poliţiştilor că o urăşte pe femeia care o ţine captivă: ”Nu o suport pentru că mă bate tot timpul. Tot timpul spune: munceşte, munceşte, mă murdăresc, mâinile şi picioarele mele se murdăresc. Făceam ordine în toate camerele şi ei nu făceau nimic”.

Aurel Zlate şi Alexandra Oaie, cunoscută sub numele de Ferma, au fost găsiţi vinovaţi de traficarea fetiţei în octombrie 2010, cu intenţia de a o exploata. Sentinţa în cazul lor era aşteptată vineri. Cuplul, care are opt copii şi trăieşte din ajutoare sociale, a fost declarat vinovat şi de neglijenţă şi rele tratamente aplicate fetiţei, în timp ce aceasta era în grija lor. Familia are o serie de condamnări la activ, pentru furt din magazine, tentativă de furt şi atac, infracţiuni comise în 2003. Cei doi au fost declaraţi vinovaţi şi pentru traficarea unui bărbat de 53 de ani din România. Abuzurile lor au atras atenţia poliţiei, după ce bărbatul, care a fost abuzat sexual de familie, a scăpat din mâinile lor şi a alertat poliţia. El însuşi bătut şi abuzat, bărbatul a fost alarmat de condiţiile în care trăia ”Cenuşăreasa”.