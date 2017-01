Metodă inedită de cercetare

O cercetătoare din Rusia este protagonista unui experiment pe cât de inedit, pe atât de controversat, ce are loc în apele Oceanului Arctic. Aceasta înoată goală, alături de balene albe, la o temperatură de minus 1,5 grade Celsius. Natalia Avseenko, de 36 de ani, o scufundătoare experimentată, a fost nevoită să se dezbrace complet, pentru a înota alături de balenele albe, deoarece cercetătorii cred că acestora nu le place să fie atinse de materiale artificiale, cum ar fi costumul de scafandru.

Îmblânzirea animalelor a avut loc în regiunea Murmansk Oblast din nord-vestul Rusiei, pe ţărmul Mării Albe, aproape de Cercul Polar. O zonă a mării este închisă pentru ca delfinii şi balenele albe să nu poată pleca, iar instructorii îmblânzesc animalele, înainte ca acestea să fie duse la delfinariile din întreaga lume, o practică pe care mulţi o consideră crudă. Un om poate muri dacă stă în apă la temperaturi sub zero grade mai mult de cinci minute. Totuşi, Natalia Avseenko a reuşit să stea sub apă nu mai puţin de 10 minute şi 40 de secunde, folosind tehnici de yoga.

Balenele albe sunt faimoase pentru faptul că feţele lor pot exprima expresii umane. Multitudinea expresiilor lor faciale se datorează faptului că au o structură osoasă mai flexibilă decât alte balene. În sălbăticie există aproximativ 100.000 de balene albe.