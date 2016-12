Metode eficiente pentru a scăpa de dependenţa de Pokémon Go

Pokémon Go a reuşit o ascensiune fenomenală într-un timp foarte scurt, fiind instalat de peste 100 de milioane de ori pe dispozitivele mobile. Chiar dacă studiile arată că jocul are şi efecte benefice, putând ajuta oamenii să slăbească într-un timp relativ scurt, specialiştii sunt de părere că el atrage după sine adicţii sau dependenţe periculoase şi foarte greu de controlat. În opinia preşedintelui Asociaţiei Române de Hipnoză, Eugen Popa, adicţia apare atunci când dăm curs acelei compulsii de a instala prima dată jocul şi se intensifică după ce prindem primul Pokémon, de regulă acesta fiind în proximitatea noastră. Acea “victorie” a noastră generează în creier o mică “explozie”, care eliberează o cantitate mare de dopamină, numită şi hormonul plăcerii. Astfel, în opinia specialistului, simţim o plăcere foarte mare şi creierul nostru îşi doreşte repetarea comportamentului, creând astfel un cerc vicios. Cu cât repetăm mai mult gestul sau trecem la un nivel superior, cu atât nevoia, respectiv adicţia, creşte. ”În spatele oricărui tip de dependenţă - deci şi în cazul adicţiei faţă de jocul Pokémon Go - se ascunde întotdeauna o emoţie, o stare interioară de dezechilibru, stres sau tensiune interioară. Dependenţa devine astfel un sistem de apărare care lucrează de cele mai multe ori inconştient, independent de voinţa noastră, protejându-ne de acel stres”, a declarat Eugen Popa. Specialistul prezintă două tehnici simple, despre care el spune că ne ajută să nu mai dezvoltăm obsesii sau să combatem și să eliminăm dependențele cu care ne confruntăm deja.

TEHNICA „AMÂNĂ“

Atunci când simți că „trebuie” să... fumezi, bei, mănânci sau, în cazul de față, să joci Pokemon, dacă în loc să dai curs impulsului îți propui să mai aștepți 10-15 minute, foarte probabil că acea „nevoie” se va reduce sau va dispărea complet, spun specialiștii. “Când simţim acea tensiune interioară - să deschidem jocul şi să hoinărim brambura pe străzi pentru a prinde Pokémonii cei obraznici - trebuie să nu îi dăm curs, ci să o observăm şi apoi să ne concentrăm pe altceva, cam 10-15 minute. Vom vedea că acea dorinţă scade încetul cu încetul şi, uneori, chiar vom uita că aveam de prins monstruleţi”, a afirmat Popa.

TEHNICA „ÎNTÂRZIE“

O metodă la fel de eficientă este ca, înainte de a porni jocul, să întârziem acţiunea cam 15 secunde şi să observăm gestul nostru. “Pare un lucru banal, dar efectele sunt incredibile. Întrucât facem multe gesturi fără să le conştientizăm, acestea devin automatisme, iar în acele 15 secunde avem timp să vizualizăm gestul nostru şi să-l calificăm ca fiind unul impulsiv sau unul natural. În acest fel, reuşim, în timp, să eliminăm acea dorinţă puternică prin amânarea satisfacerii ei. Tehnica poate fi folosită la mult mai multe adicţii, printre care fumatul, mâncatul compulsiv sau consumul de alcool”, a explicat preşedintele Asociaţiei Române de Hipnoză.