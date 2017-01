Mexicanii îşi doresc revanşa, după patru ani

Faza optimilor de finală programează duminică, pe stadionul “Soccer City” din Johannesburg, meciul dintre Argentina şi Mexic. Învingătoarea acestei partide va juca în sferturile de finală cu Anglia sau cu Germania, care se întâlnesc tot duminică, la Bloemfontein. Misiunea mexicanilor nu va fi deloc uşoară în faţa uneia dintre candidatele la titlul mondial. Argentina a câştigat toate cele trei meciuri jucate în Grupa B, este drept, în faţa unor adversari de mâna a doua, cum au fost Coreea de Sud, Grecia şi Nigeria. La rândul său, Mexic a ocupat locul 2 în Grupa A, după ce a învins Franţa, a remizat cu Africa de Sud şi a pierdut în faţa Uruguayului. Conştient de forţa ofensivă a elevilor lui Maradona, căpitanul “aztecilor”, Rafael Marquez, consideră că anihilarea lui Messi, coechipierul său de la Barcelona, reprezintă cheia partidei. „Îl cunosc foarte bine şi ştiu că este dificil să joci împotriva lui şi să-l opreşti. Este necesar să-i restrângem spaţiul de manevră, pentru ca mingea să ajungă cât mai greu la el. Are un excelent control al balonului şi poate schimba oricând ritmul de alergare”, a spus Marquez. Argentina şi Mexic s-au întâlnit în această fază a CM şi în Germania, acum patru ani, când sud-americanii s-au impus abia după prelungiri, printr-un gol marcat de Maxi Rodriguez, în min. 98. În timpul regulamentar, scorul fusese 1-1, goluri Rafael Marquez (min. 6) şi Hernan Crespo (min. 10). Au “supravieţuit” faţă de acel meci Heinze, Mascherano şi M. Rodriguez (Tevez şi Messi au intrat pe parcurs), respectiv Salcido, Guardado (acum rezervă), Rafa Marquez şi Osorio (Torrado a intrat pe parcurs, Fr. Rodriguez şi Franco n-au jucat). Marquez şi Torrado au făcut parte şi din echipa care a bătut Argentina, cu 4-1, în 1999, în optimile de finală ale CM under-20, turneu desfăşurat tot în Africa, în Nigeria. „Ştim că Argentina este un adversar foarte valoros, dar dacă vom ieşi pe teren foarte concentraţi, partida va fi echilibrată”, a spus Torrado. Javier Aguirre, selecţionerul Mexicului, are o singură problemă de lot: Carlos Vela, atacantul lui Arsenal, s-a accidentat în meciul cu Franţa, însă este posibil să se refacă până duminică seară. Diego Maradona are un lot suficient de valoros ca să nu aibă astfel de probleme, singura sa dilemă fiind alegerea celor mai în formă jucători pentru primul 11!

Formaţiile probabile - Argentina (antrenor Diego Armando Maradona): Romero - Gutierrez, Demichelis, Samuel, Heinze - M. Rodriguez (Veron), Mascherano, Di Maria - Messi - Tevez, Higuain; Mexic (antrenor Javier Aguirre): O. Perez - Aguilar, Fr. Rodriguez, Osorio, Salcido - E. Juarez, R. Marquez, Torrado - dos Santos, Franco (J. Hernandez), Vela (Blanco). Arbitrează: Roberto Rossetti (Italia).