Mezina lui Beckham, desemnată cel mai elegant copil din lume

Harper Seven Beckham, în vârstă de doi ani, fiica mezină a cuplului Victoria şi David Beckham, ocupă primul loc în topul celor mai eleganţi copii din lume. Acest clasament a fost alcătuit de tinerele mame, care au răspuns la un sondaj efectuat de compania Start-rite Shoes. Deşi are numai doi ani, Harper Seven Beckham poartă hăinuţe de designer, iar la vârsta de 18 luni, a fost fotografiată cu pantofi în valoare de 1.500 de lire (1.820 euro). Pe următoarele două locuri în acest top se situează doi fraţi ai lui Harper: Seven, fiul cel mare al Victoriei şi al lui David Beckham, Brooklyn, în vârstă de 15 ani, şi Romeo, în vârstă de 11 ani. Al treilea fiu al cuplului, Cruz David, în vârstă de opt ani, se află de asemenea în top, pe locul al şaselea. Brooklyn Beckham şi-a făcut debutul în modă săptămâna trecută, fiind fotografiat pe coperta revistei Man About Town, iar Romeo a realizat un pictorial pentru celebra marcă de îmbrăcăminte şi accesorii Burberry în 2013. Pe locul al patrulea în clasament se situează fiica lui Katie Holmes şi a lui Tom Cruise, Suri, în vârstă de şapte ani, în timp ce poziţia a cincea este ocupată de fiica lui Will Smith, Willow. Topul zece este completat de fiica lui Myleene Klass, Ava (locul al şaptelea), fiica lui Beyonce şi a lui Jay-Z, Blue Ivy (locul opt) şi Maddox şi Shiloh, doi dintre copiii adoptaţi ai lui Brad Pitt şi ai Angelinei Jolie (locurile nouă şi zece).