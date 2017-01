MFP s-a împrumutat la bănci

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a împrumutat ieri 1,5 miliarde de lei prin vânzarea de certificate de trezorerie cu scadenţa la un an, peste nivelul programat de 1,3 miliarde de lei, pentru care va plăti băncilor un randament mediu de 6,21% pe an, minimul ultimilor trei ani şi două luni. Randamentul mediu la titlurile de stat vândute de Finanţe a fost mai scăzut în februarie 2007, când Trezoreria a vândut certificate la şase luni la un cost mediu de 6,05% pe an. La licitaţia precedentă pentru vânzarea de certificate cu maturitatea la un an, MFP a atras de 900 de milioane de lei, la un randament mediu de 6,43% pe an. Conform calendarului, Trezoreria statului vrea să atragă în trimestrul doi între 11 şi 13 miliarde de lei prin emisiuni de titluri de stat, volum apropiat de suma împrumutată în primele trei luni ale anului. Vânzarea de titluri de stat reprezintă una dintre modalităţile pe care MFP le foloseşte pentru finanţarea deficitului bugetar din acest an, estimat de către autorităţile române şi Fondul Monetar Internaţional la 5,9% din Produsul Intern Brut (PIB). La finele lunii februarie, deficitul bugetului general consolidat a fost de 1,08% din PIB, în condiţiile în care MFP a efectuat chetuieli cu dobânzile de 688 milioane de lei, echivalentul a 0,1% din PIB. Suma totală pe care Ministerul Finanţelor a împrumutat-o de la începutul anului prin vânzarea de titluri de stat se ridică la 14,7 miliarde de lei.