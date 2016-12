„Mișcări de trupe” la FC Farul

18:13:37 / 17 Februarie 2015

brasovene dute tare

Brasovene cel mai bine ar fi sa pleci ca tu ai treaba pe la dna si noi te retinem aici la club. Vezi-TI de treaba ta si numai incerca sa bagi jucatorii in lot cu forta .... vezi mai usor cu dunga de la pantaloni .... ca si asa ai deatule pe cap si sa mai faci si gargara ca vrei tu anumiti jucatori in lot nu are rost.