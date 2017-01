„Mi s-a cerut să semnez un document prin care recunoşteam că nu se întîmplase

Echipajul platformei româneşti de foraj marin “Orizont” a ajuns, duminică dimineaţă, în ţară, după ce a fost înlocuit de un altul format din alţi 20 de petrolişti români, angajaţi ai companiei Grup Servicii Petroliere (GSP), proprietarul platformei. După ce a suportat şocul rafalelor de gloanţe trase asupra platformei de către forţele militare iraniene şi stresul zilnic generat de prezenţa poliţiştilor înarmaţi care supravegheau echipajul, şeful platformei „Orizont”, constănţeanul Viorel Petcu, povesteşte cum a rezistat ameninţărilor cu arma.

Cum a început coşmarul?

Momentele de groază au fost cele în care se trăgea asupra noastră de pe jacket, iar ambarcaţiunile iraniene aveau armele îndreptate spre noi. În acele clipe am crezut că se va repeta istoria din 1986, cînd nave militare iraniene au deschis focul, fără vreun avertisment, asupra navelor româneşti „Fundulea” şi „Plătăreşti”. În plus, oricînd se putea întîmpla o tragedie pentru că în locul de unde trăgeau iranienii erau gaze care se puteau autoaprinde în orice clipă.

Aţi avut, fie şi pentru o clipă, arme îndreptate spre dvs.?

Bineînţeles! Prima dată au îndreptat armele spre noi cînd ne-au scos pe toţi pe heliport. Apoi, în staţia radio, telegrafistul a vrut să umble într-un sertar, iar iranianul imediat a ridicat arma spre el. Cel mai tensionant a fost în timpul şedinţei. Practic, în sala de consiliu de pe platformă am intrat eu şi încă doi colegi, de cealaltă parte a mesei erau vreo 13 iranieni înarmaţi, iar un altul stătea în spatele meu, cu arma îndreptată spre mine. Atunci mi s-a cerut să semnez un document, în limba persană, pe care ulterior mi l-au tradus, şi prin care recunoşteam că nu se întîmplase nimic la bordul platformei: niciun atac armat, nicio pagubă. Bineînţeles că am rezistat presiunii care s-a făcut şi am refuzat să semnez acea hîrtie.

Cum au reacţionat iranienii?

Fiecare iranian care a fost pe platformă avea misiunea lui. Iniţial, ei au spus să legăm puntea de jacket să urce la bord că trebuie să ne aducă o înştiinţare. După ce s-a consumat tot atacul şi s-a ajuns la şedinţa respectivă, mi-au spus că au o hîrtie de la Curtea din Kish prin care trebuie să asigure siguranţa navei, dar pe care nu pot să mi-o arate. Pe la ora 14.00, a aterizat un elicopter pe heliport, din care au coborît reprezentanţii celor două companii PetroIran şi Oriental Oil Kish, care au şi rămas pe platformă împreună cu doi poliţişti înarmaţi şi unul care nu şi-a declinat identitatea. În timpul şedinţei, ni s-a tot spus că ei nu au treabă cu noi şi că dacă dorim putem părăsi platforma şi chiar s-au făcut ceva presiuni în sensul acesta. Dacă am fi plecat, pierdeam obiectivul, aşa că am rezistat. După ce am refuzat semnarea actului, militarii au plecat, însă cei rămaşi erau foarte atenţi la fiecare persoană care intra în cabina de comandă. Practic, intrau după noi să nu cumva să apăsăm vreun buton şi platforma să plece. Astfel am realizat că scopul lor era să ocupe nava. Atît!

În cele zece zile care au urmat atacului s-au produs altercaţii între iranieni şi petrolişti?

Băieţii s-au comportat foarte bine în timpul crizei care se instalase la bordul platformei. În zilele care au trecut după ocuparea platformei nu s-au înregistrat conflicte sau altercaţii care să ducă la rănirea vreunui membru al echipajului sau vreunui militar iranian. Au reuşit să se stăpînească, să nu răspundă în niciun fel atitudinii iranienilor. Mai mult, ne-am susţinut unul pe celălalt, iar convorbirile cu familia şi conducerea companiei ne-au ajutat să facem faţă stresului şi oboselii psihice.

Ce a însemnat reluarea legăturilor telefonice cu ţara?

Convorbirile cu familia au însemnat mult pentru noi. Totuşi, toţi petroliştii de pe platformă am avut o problemă comună: modul cum televiziunile şi o parte a ziarelor au relatat problema. Ei au arătat imagini cu o platformă avariată, care în niciun caz nu era a noastră, fapt ce a creat panică în rîndul familiilor noastre. După ce am reuşit să vorbim acasă, nimeni nu ne credea că sîntem bine, credeau că minţim. În plus, s-a scris că am vrut să sărim în apă şi multe alte variante neadevărate.

Cînd v-aţi simţit cu adevărat în siguranţă?

Sentimentul siguranţei l-am avut prima dată la Dubai. Numai după ce am coborît din avionul iranian ne-am liniştit. Ne era teamă că se poate întîmpla orice care să schimbe şirul evenimentelor.

Care este situaţia acum pe platforma „Orizont”?

Aceeaşi. Colegii care ne-au schimbat sînt în continuare monitorizaţi de cei trei poliţişti şi reprezentanţii companiilor petroliere iraniene. Le-am urat succes şi chiar dacă am venit acasă, noi le ţinem pumnii. De asemenea, pot să vă spun însă că au alimente şi combustibil pentru următoarea lună.

Vă mai întoarceţi pe platformă?

Nu ştiu dacă mă mai întorc. Să vedem, mă mai gîndesc.