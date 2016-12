MI5 a colectat în secret numeroase date privind convorbirile telefonice

Serviciul britanic de securitate internă, faimosul MI5, a colectat în secret un mare volum de date privitoare la convorbirile telefonice din Marea Britanie, în căutarea conexiunilor teroriste. Programul s-a desfășurat timp de 10 ani, conform unei legi descrise drept... vagi de către David Anderson, expert independent britanic specializat în analiza legislației antiteroriste. ”Programul nu a fost ilegal în sensul în care să se plaseze în afara legii, doar că legea era atât de amplă și informația atât de redusă încât nimeni nu a știut că se desfășura acest program”, a spus Anderson. Potrivit BBC, foarte puține persoane din interiorul MI5 au avut cunoștință despre această practică.

Informațiile au fost dezvăluite în contextul în care ministrul de Interne britanic, Theresa May, a prezentat un proiect de lege referitor la activitățile de supraveghere online efectuate de autorități. Potrivit proiectului, activitatea online a oricărei persoane în Marea Britanie ar trebui să fie stocată timp de un an de furnizorii de servicii de internet. Theresa May le-a declarat parlamentarilor britanici că măsurile propuse sunt necesare pentru combaterea criminalității și a terorismului. Ea s-a referit și la Legea telecomunicațiilor adoptată în 1984, act normativ conform căruia guverne britanice succesive le-au permis serviciilor de securitate să aibă acces la date de la companiile de telecomunicații. Noile propuneri prevăd că ofițerii de poliție și din domeniul intelligence vor putea vedea numele site-urilor accesate de oameni, fără a avea nevoie în acest sens de un mandat. Totuși, un panel de judecători va avea puterea de a bloca operațiunile de spionaj autorizate de ministrul de interne britanic. În plus, o nouă infracțiune, obținerea conștientă a datelor privind comunicațiile de la un operator de telecomunicații, fără autorizare legală, este pasibilă de o pedeapsă cu închisoarea până la 2 ani.

