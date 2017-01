Mișcare fără precedent în Sănătatea românească

10:41:19 / 23 August 2015

In medical s a furat

si se fura la greu Publicati putin proprietatile unor medici si vedeti ca seicii din quweit sunt mici copii .In parlament sunt niste paraziti care iau bani degeaba de 25 de ani au facut legi pt ei si neamurile lor .plus pensii astronomice pt dormitat in paopucii statului .In medical continua sa se fure si capii sunt medici bine infipti pe care i doare in spate de confratii lor stagiari sau specialitati cu mai putine posibilitati de castig sau furat .Un Vlad Tepes ar avea mult de lucrui pt indreptarea situatiei care a scap[at complet de sub control .Medic o profesie nobila a devenit una ingrata la fel ca si preot care la fel nu vor decat clienti in orice ce situatie chiar si morti .