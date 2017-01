Mia Farrow se oferă prizonieră în schimbul unui rebel din Darfur

Într-o scrisoare adresată preşedintelui Sudanului, Omar Hassan al-Bashir, actriţa americană Mia Farrow şi-a oferit propria libertate în schimbul celei a unui important rebel din Darfur, privat de libertate de peste 13 luni. Coordonatorul umanitar al Armatei de Eliberare a Sudanului (SLA), Suleiman Jamous, a fost reţinut într-un spital ONU din Kordofan, în apropiere de Darfur, după ce ONU l-a mutat acolo fără a avea permisiunea, anul trecut. Suleiman Jamous are nevoie de o biopsie la stomac, intervenţie ce nu poate fi realizată la spitalul respectiv. Oficialii din Khartoum au spus că, dacă pleacă din spital, rebelul va fi arestat, dar că sînt deschişi la discuţii despre eliberarea sa.

“Înaintea atacului, Jamous a jucat un rol crucial în aducerea SLA la masa negocierilor şi în căutarea unei reconcilieri între facţiunile rivale ale acesteia. De aceea, mă ofer să iau locul d-lui Jamous, să schimb libertatea mea pentru a sa, deoarece cunosc importanţa pe care o are el pentru civilii din Darfur şi am convingerea că îşi va folosi energiile pentru a crea pacea dreaptă şi de durată pe care poporul sudanez o merită şi la care speră”, scrie Mia Farrow în scrisoarea sa. Actriţa, care a fost căsătorită cu Frank Sinatra, este Ambasador al Bunăvoinţei pentru UNICEF şi a fost de două ori în Darfur. Actriţa are 15 copii, dintre care 11 sînt adoptaţi.

Experţii internaţionali au estimat că 200.000 de persoane au murit şi 2,5 milioane au fost evacuate din casele lor în peste patru ani de lupte în vestul îndepărtat al Sudanului. În urma semnării unui acord de pace cu una dintre cele trei facţiuni rebele aflate în negocieri, mişcările s-au scindat în peste o duzină de facţiuni. Trimisul ONU în Darfur, Jan Eliasson şi omologul său din Uniunea Africană, Salim Ahmed Salim, au spus că au cerut eliberarea lui Jamous pentru a contribui la procesul de pace pe care îl desfăşoară. Weekendul trecut, aceştia au organizat o întîlnire a conducătorilor şi facţiunilor cheie pentru a cădea de acord asupra unei poziţii comune înaintea unor noi tratative de pace.